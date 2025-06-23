سالزبورج يوجه تحية خاصة لجماهير الأهلي والنصر قبل مواجهة الهلال بمونديال الأندية

تقدّم نادي ريد بول سالزبورج النمساوي بتحية خاصة لجماهير نادي الأهلي السعودي ومواطنه نادي النصر، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعه بنادي الهلال، ممثل المملكة العربية السعودية في كأس العالم للأندية.

ويستضيف ملعب "أودي فيلد" مباراة الهلال وسالزبورج، اليوم، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، لحساب المجموعة الثامنة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سالزبورج عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) تغريدة باللغة الإنجليزية، جاء فيها: تحية لجماهير الأهلي والنصر الذين سيدعموننا الليلة".

وتأتي هذه اللفتة من النادي النمساوي في إطار جذب دعم الجماهير السعودية المتواجدة في الولايات المتحدة، حيث تُقام البطولة، خاصة في ظل المنافسة المرتقبة أمام الهلال.