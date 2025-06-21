مورينيو يضغط لخطف جون دوران من النصر إلى فنربخشة

دخل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، على خط المفاوضات بشكل مباشر لحسم صفقة التعاقد مع مهاجم النصر السعودي، الكولومبي جون دوران، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل اهتمام مشترك من نادي نابولي الإيطالي.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق رودي جاليتي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن مورينيو يمارس ضغوطًا كبيرة على إدارة فنربخشة لتسريع المفاوضات وإنهاء الصفقة لصالح الفريق التركي، في ظل إصراره على ضم مهاجم شاب بمواصفات هجومية قوية تحضيرًا لموسم تنافسي محليًا وقاريًا.

ويرغب دوران، صاحب الـ21 عامًا، في العودة إلى الملاعب الأوروبية بعد تجربة قصيرة في الدوري السعودي، حيث انتقل إلى صفوف النصر في يناير الماضي قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، وقدم أداءً لافتًا خلال النصف الثاني من الموسم.

وخاض جون دوران 18 مباراة مع النصر، سجل خلالها 12 هدفًا، دون أن يصنع أي أهداف، ما جعله محط أنظار أكثر من نادٍ في أوروبا، في وقت أبدى فيه النصر مرونة في مسألة خروجه على سبيل الإعارة، شرط تلقي عرض رسمي يلبي تطلعات النادي.

ولا تزال المفاوضات جارية وسط ترقب من نابولي، بينما يسعى فنربخشة لحسم الصفقة سريعًا، مدعومًا برغبة مورينيو وحرصه على بناء فريق قادر على المنافسة القارية، خاصة مع تطلعات الفريق التركي للعودة بقوة إلى دوري أبطال أوروبا.