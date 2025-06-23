زوجة حارس مرمى الزمالك تخطف الأنظار

شاركت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت حنين في الصور بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت فستانًا باللون الوردي (البينك)، واعتمدت تسريحة شعر ناعمة منسدلة على الكتفين، مع مكياج بسيط وهادئ أبرز ملامحها الطبيعية، ما جعلها محط أنظار المتابعين الذين تفاعلوا معها بشكل واسع عبر التعليقات والإعجابات.

وتحرص حنين خالد على مشاركة متابعيها بإطلالاتها اليومية، وجوانب من حياتها الشخصية، حيث تحظى بمتابعة كبيرة من جمهور نادي الزمالك ومحبي زوجها محمد عواد.