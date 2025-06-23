إصابة 9 في حادث انقلاب ميكروباص أجرة في الوادي الجديد.. بالأسماء

أصيب 9 أشخاص منذ قليل في حادث انقلاب مكروباص أجرة بالطريق الواصل بين محافظة اسيوط والوادى الجديد بالقرب من نقطة الكيلو 112 وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين إلي مستشفيات اسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

اللواء محمد حامد مدير أمن الوادى الجديد تلقي بلاغا يفيد بانقلاب مكروباص أجرة صباح اليوم الاثنين مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص وهم

سومه عبد الرازق حسين 52

كدمات متفرقه ، تهاني عوض السمان 30 عام

كدمات متفرقه وجرح قطعي بالوجه ، إسراء ممدوح احمد 15عام خلع بالكتف الايسر ، فاطمه ممدوح احمد 9 اعوام

كدمات متفرقه ، رمضان حسن محمد 42

كدمات متفرقه ، شادي حسن احمد 40

كسر بالكتف الايسر ، عليه حمدان محمد 39

كدمات متفرقه ، عواطف محمد عمر 65

جرح قطعي باليد اليسري ، يوسف محمد إبراهيم 8 اعوام.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ اللازم.