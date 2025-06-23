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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية: 11 مدفنًا صحيًا و10 مصانع لمعالجة المخلفات.. وإنشاءات جديدة قيد التنفيذ

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية،  الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار القانون 202 لسنة 2020.

أبرز نتائج ومشروعات الوزارة حتى منتصف عام 2025:

رفع التراكمات التاريخية:
• تم رفع 6.4 مليون طن مخلفات تاريخية من 55 موقعًا بالمحافظات.
• جاري رفع 640 ألف طن إضافية ليصل الإجمالي إلى 7.1 مليون طن.

مشروعات تم تنفيذها:


• 25 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة (14 متحركة – 11 ثابتة).
• 10 مصانع معالجة وتدوير (4 مصانع و6 خطوط).
• 11 مدفن صحي آمن بـ8 محافظات بتكلفة 710 مليون جنيه.

مشروعات جاري تنفيذها:


• 8 مدافن صحية بـ5 محافظات (المنيا، البحر الأحمر، مطروح، البحيرة، الجيزة) بتكلفة 700 مليون جنيه.
• مصنع شبرا منت لمعالجة المخلفات بالجيزة بطاقة 640 طن/يوم، بتكلفة 495 مليون جنيه.
• 4 محطات وسيطة ثابتة بمحافظات الشرقية، الأقصر، الإسكندرية.

الشراكة مع القطاع الخاص:


• توقيع 36 عقدًا لتقديم خدمات الجمع والنقل والمعالجة في عدد من المحافظات.
• 20 عقدًا تدر دخلًا للموازنة العامة بقيمة 143.3 مليون جنيه.
• 6 عقود تتحمل فيها الدولة تكلفة المعالجة والدفن الآمن بقيمة 362.6 مليون جنيه.

التنمية المحلية منال عوض منظومة المخلفات

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