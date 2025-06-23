منتخب الطائرة الشاطئية يغادر إلى المغرب للمشاركة في البطولة الأفريقية

غادر القاهرة صباح اليوم الاثنين المنتخب الأول للكرة الطائرة الشاطئية (رجال وسيدات) إلى دولة المغرب، للمشاركة في البطولة الأفريقية للكبار خلال الفترة من 23 وحتى 30 يونيو الجاري، والمؤهلة إلى بطولة العالم في نوفمبر 2025 بأستراليا.

ويرأس البعثة اللواء خالد أبو زينة، نائب رئيس الاتحاد، وتضم البعثة كلاً من: المدير الفني للسيدات عاطف عادل، ولاعبتي المنتخب مروة مجدي وندا حمدي، والمدير الفني للرجال أحمد عطا، ولاعبي المنتخب يوسف الصافي، يوسف زكي، يوسف ناصر، وجورج موريس.

من جانب آخر حرص المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، على استقبال الوفد العُماني للكرة الطائرة، وذلك بحضور الكابتن حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ سياسة مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، القائمة على دعم المنتخبات العربية للعبة، وتوفير معسكرات تدريبية ومباريات ودية للمنتخبات المصرية خلال الفترة الحالية، التي تشهد استعدادات مكثفة للمنتخبات القومية للمشاركات الدولية المختلفة.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر أن المنتخب الوطني الأول يستعد حالياً بكل قوة للمشاركة في بطولة العالم للرجال، المقرر إقامتها في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس.

وفي سياق متصل، يستعد منتخب السيدات للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في تايلاند خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب السيدات ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه منتخبات تايلاند، هولندا، والسويد.