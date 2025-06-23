قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: لا يوجد تلوث إشعاعي في أعقاب قصف المنشآت النووية
النيابة تتحفظ على فيديوهات مثيرة للراقصة ليندا في اتهامها بنشر الفسق والفجور
هل يجوز لحماتي دخول منزلي دون استئذان ..الأزهر للفتوى يوضح
لقطات من مران الأهلي الرئيسي استعداداً لمواجهة بورتو في كأس العالم للأندية ..شاهد
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان تطورات تعيين الحدود البحرية في شرق المتوسط
مدبولي يترأس اجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات الأحداث الإيرانية الإسرائيلية
جيش الاحتلال: قصفنا طرق الوصول إلى موقع فوردو ونواصل تعميق ضرباتنا داخل إيران
رسميا.. أورلاندو يعين مدرب عربي لخلافة ريبيرو في تدريب الفريق
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني يشددان على ضرورة وقف التصعيد بالمنطقة
أصبح كوم تراب.. استخراج مصابين من أسفل أنقاض عقار شبرا المنهار |شاهد
عوض تاج الدين: اليابان شريك رئيسي في تطوير المنظومة الصحية
جيش الاحتلال: قصفنا المقر العام التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الطائرة الشاطئية يغادر إلى المغرب للمشاركة في البطولة الأفريقية

منتخب الطائرة الشاطئية
منتخب الطائرة الشاطئية
القسم الرياضي

غادر  القاهرة صباح اليوم الاثنين المنتخب الأول للكرة الطائرة الشاطئية (رجال وسيدات) إلى دولة المغرب، للمشاركة في البطولة الأفريقية للكبار خلال الفترة من 23 وحتى 30 يونيو الجاري، والمؤهلة إلى بطولة العالم في نوفمبر 2025 بأستراليا.

ويرأس البعثة اللواء خالد أبو زينة، نائب رئيس الاتحاد، وتضم البعثة كلاً من: المدير الفني للسيدات عاطف عادل، ولاعبتي المنتخب مروة مجدي وندا حمدي، والمدير الفني للرجال أحمد عطا، ولاعبي المنتخب يوسف الصافي، يوسف زكي، يوسف ناصر، وجورج موريس.

من جانب آخر حرص المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، على استقبال الوفد العُماني للكرة الطائرة، وذلك بحضور الكابتن حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ سياسة مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، القائمة على دعم المنتخبات العربية للعبة، وتوفير معسكرات تدريبية ومباريات ودية للمنتخبات المصرية خلال الفترة الحالية، التي تشهد استعدادات مكثفة للمنتخبات القومية للمشاركات الدولية المختلفة.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر أن المنتخب الوطني الأول يستعد حالياً بكل قوة للمشاركة في بطولة العالم للرجال، المقرر إقامتها في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس.

وفي سياق متصل، يستعد منتخب السيدات للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في تايلاند خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب السيدات ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه منتخبات تايلاند، هولندا، والسويد.

منتخب مصر منتخب مصر للكرة الطائرة منتخب الكرة الشاطئية بطولة أفريقيا للكبار بطولة العالم للكرة الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات .. رابط مباشر ومجاني

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

أسعار الدواجن

نزلت تاني.. انخفاض قوي في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

معاش بدون عمل 2025.. كيفية الاشتراك والمبلغ وفقا لقانون التأمينات؟

معاش بدون عمل 2025.. كيفية الاشتراك والمبلغ وفقًا لقانون التأمينات؟

اجازة

مفاجأة للموظفين بإجازة رأس السنة الهجرية و 30 يونيو

عملة مصرية

استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات يوليو | اعرف قيمة الزيادة كام

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

نائب وزير التعليم: كمية من الطلاب حُرمت من دخول الامتحان لتجاوز نسبة الغياب

مجلس الشيوخ

مساعد وزير التعليم: تعديل فى مناهج العربى والدين لترسيخ القيم الأخلاقية

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

الشيوخ يحيل طلبات مناقشة بشأن العنف والتنمر و التحرش بالمدارس للجان المختصة

بالصور

بحضور مصطفى بكري.. مجمع النيل للإعلام بالشرقية يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد خروجها من مصر.. فورد في ورطة بسبب عيب خطير بسياراتها

فورد
فورد
فورد

سرقة سيارات فاخرة قيمتها بـ125 مليون جنيه وعرضها على الإنترنت

سرقة سيارات فاخرة
سرقة سيارات فاخرة
سرقة سيارات فاخرة

فولكس فاجن تتفوق على تسلا بسيارة روبوتاكسي خارقة

فولكس فاجن الكهربائية
فولكس فاجن الكهربائية
فولكس فاجن الكهربائية

فيديو

نانسي عجرم

نانسي عجرم تتعرض لموقف صعب في حفلها الأخير بسبب معجب.. ماذا حدث؟

استديو رقص رانيا يوسف

رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بافتتاح ستوديو رقص في دبي .. ونيولوك جريء

تجاهل إدارة الأهلي للحضري

الحضري يكشف حقيقة تجاهل إدارة الأهلي له في مباراة بالميراس

سامو زين

سامو زين يكشف تفاصيل طرحه ميني ألبوم خلال الفترة المقبلة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد