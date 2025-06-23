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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء: لجنة الأزمات تدرس تداعيات الموقف الإيراني ـ الإسرائيلي

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومُمثلي وزارتى الخارجية، والداخلية، وكذا المخابرات العامة، والرقابة الإدارية.

لجنة الأزمات 

 

وأكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة ـ من خلال مختلف الجهات المُمثلة في هذه اللجنة ـ للتطورات المُرتبطة بمجريات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، وكذا رصد ودراسة ما ينتج عنها من تداعيات، سواء فيما يتعلق بأسعار المُنتجات البترولية، أو غيرها من السلع الاستراتيجية.

وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: تابعت لجنة الأزمات خلال اجتماعها اليوم، موقف سفن التغييز، حيث تمت الإشارة إلى وصول سفينة التغييز الثانية "إنرجوس اسكيمو" إلى ميناء السخنة، والتي يتم تجهيزها حالياً للإنتقال إلى رصيف ميناء سوميد، بنهاية هذا الشهر، لتضخ داخل الشبكة القومية للغاز الطبيعي، بكميات تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يومياً، وبهذا تنضم إلى سفينة التغييز الأولى "هوج جاليون" الموجودة بالفعل على رصيف ميناء سوميد، في حين يتم إنهاء التجهيزات الخاصة باستقبال رصيف ميناء سوميد، للسفينة الثالثة لتغييز الغاز الطبيعي المسال الموجودة حالياً بميناء الدخيلة بالإسكندرية، والتي ستبدأ هي الأخرى بمجرد وصولها مع بداية شهر يوليو القادم في ضخ الغاز الطبيعي المسال، ليصبح لدينا ثلاث سفن تغييز للغاز الطبيعي المسال، تضخ في الشبكة القومية للغاز لتأمين مختلف احتياجات الدولة المصرية.

بدوره، شرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ما تقوم به الدولة من جهود لتطوير وسائل النقل الجماعي بمختلف أنواعها، في ظل السعي لترسيخ ثقافة استخدام تلك الوسائل عند المواطنين بوجه عام، بصرف النظر عن أوقات الأزمات، أو ارتفاع أسعار المواد البترولية، حيث أشار الفريق مهندس/ كامل الوزير، إلى أن  الدولة استثمرت بشكل كبير في وسائل النقل الجماعي، التي تم تطويرها بصورة غير مسبوقة، وكان آخرها الاتوبيس الترددي، الذي يلقي اقبالاً واسعاً من المُستخدمين منذ بدء تشغيله، مُستعرضاً الجهود التي تقوم بها الوزارة في إطار توطين صناعة وسائل النقل الجماعي المتطورة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مختلف إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء،  وكذا موقف إدخال الطاقات الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية للكهرباء في هذه المرحلة.

وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء بوضع مُحفزات لتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك في الطاقة، ليكون هذا توجهاً عاماً، غير مُرتبط بالأزمات، وكذا إجراءات التوسع في استخدام الطاقة الشمسية للاستهلاك المنزلي.

كما تابعت اللجنة الموقف الراهن لتوافر السلع المُختلفة، والاحتياطي الاستراتيجي منها، حيث تم تأكيد أن هناك مخزونا آمنا ومُطمئنا من مختلف السلع الرئيسية يتجاوز الأشهر الستة.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم العمل على عدة محاور تشمل زيادة المخزون من السلع والمنتجات، وكذا ترشيد الاستهلاك والرقابة على الأسواق، لافتاً إلى أن هناك عددا من الإجراءات يتم تطبيقها حالياً بما يسهم في تحقيق هذه المستهدفات.

من جانبه، عرض وزير البترول والثروة المعدنية السيناريوهات الخاصة بأسعار الطاقة عالميا، وفقاً لتقديرات مؤسسات مالية عالمية مُختصة، خاصة ما يشير إلى توقعات ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً نتيجة العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، لاسيما وأن الصراع الإسرائيلي ـ الإيراني قد دفع أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي إلى الارتفاع.

ولفت الوزير إلى ثلاثة سيناريوهات للتأثير المتوقع لأسعار الطاقة وفق درجات التصعيد للصراع الإسرائيلي ـ الإيراني الدائر حالياً، من محدود إلى متوسط إلى عالي التصعيد، وخاصة النفط الخام، والزيت الخام، وذلك بالنظر إلى تقديرات طول أمد الصراع، أو اتساع دائرته ونطاقه اقليمياً.

الوزراء رئيس مجلس الوزراء لجنة الأزمات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية

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