محافظ دمياط يبحث مع "الهابيتات" آليات إطلاق مشروع لتعزيز السياحة والحفاظ على التراث

بحث محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، اليوم الاثنين مع مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat"موئل الأمم المتحدة" أحمد رزق، وممثلي البرنامج، آليات إطلاق مشروع لتعزيز السياحة والحفاظ على التراث بدمياط، وتنمية هذا القطاع السياحي المهم خاصةً مع تمتع دمياط بعدد من المقومات التي تؤهلها لوضعها على خريطة السياحة العالمية، وتحقيق رواجًا كبيراً بهذا القطاع .



حضر اللقاء نائب محافظ دمياط المهندسة شيماء الصديق، مخرجات تطبيق الأداة الذكية لإدارة المخلفات الصلبة التي تم إطلاقها بالتعاون بين الجانبين وكذا أوجه التعاون المشترك، حيث تم بحث آليات وضع خطة محددة لمواجهة التحديات التي تواجه تلك المنظومة، وكذا مواجهة التسرب البلاستيكي للحفاظ على البيئة والمجارى المائية وبحث أيضًا محاور الإستراتيجية لإعادة التدوير .



وثمن المحافظ، الجهود المبذولة لإعداد تلك الدراسة من خلال البرنامج وفريق عمل المحافظة، لوضع إستراتيجية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ووصولاً إلى منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات فى مراحلها المختلفة " الجمع - النقل المعالجةـ التخلص النهائي" وأيضاً الخروج بتوصيات تعمل المحافظة على وضعها كضوابط محددة للمنظومة ومتابعتها للتنفيذ.



ووجه تعليماته إلى إدارة شئون البيئة بالزام المحال التجارية والمطاعم والكافيتريات بوضع صناديق قمامة أمام المنشأة، وتطبيق غرامة على المخالفين، وتنفيذ دوريات لمتابعة المنظومة.

