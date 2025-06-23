من المغرب.. تامر عاشور يتألق في ظهور جديد

شارك الفنان تامر عاشور، صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

وظهر تامر عاشور، من المغرب في إطلالة كاجوال أنيقة، وكتب: “اهلا بالمغرب هستناكوا في موازين يا حلوين”.

تامر عاشور على انستجرام

تامر عاشور

من جهة أخرى، طرح تامر عاشور أحدث ألبوماته الغنائية خلال الفترة الماضية حيث يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد، وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا مكرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.