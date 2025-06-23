اللواء عادل العمدة: اللجوء إلى إغلاق مضيق هرمز يؤثر على حركة التجارة

أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن الحرب بين إٍسرائيل وإيران مرت بالعديد من الأحداث بداية من استهداف إسرائيل للمشروع النووي الأيراني، والقيادات العسكرية، وتلاها رد إيران، مرورا بالضربات الأمريكية.

وقال عادل العمدة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، عبر فضائية الحدث اليوم، أنه قد نشهد خلال الفترة القادمة إغلاق لمضيق هرمز، مما سيؤثر على حركة التجارة، إضافة إلى إستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.

وتابع المستشار بالأكادديمية العسكرية للدراسات العليا، أنه مستبعد أن يكون هناك لجوء للسلاح النووي، خاصة أنه لو تم ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على العالم