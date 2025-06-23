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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رويترز: إعلان حالة التأهب القصوى بقاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

صواريخ إيران
صواريخ إيران
هاني حسين

أفادت وكالة رويترزـ إعلان حالة التأهب القصوى وإصدار أوامر باللجوء إلى المخابئ في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


وفي وقت سابق، أكد موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين، ان إيران أطلقت 6 صواريخ باتجاه القواعد الأمريكية في قطر.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها عبر موقعها : في إطار حرص دولة قطر على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، تعلن الجهات المختصة عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استناداً إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية. وتجدد الوزارة تأكيدها على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار.
 

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