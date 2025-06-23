خبير عسكري: منظومة باتريوت الأمريكية تتصدي للصواريخ الإيرانية

أكد العميد محمود محي الدين الخبير العسكري والباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، أن أمريكا نقلت وحدات الأسطول الخامس من البحرين قبل الضربة الإيرانية بـ 48 ساعة.



وأضاف العميد محمود محي الدين الخبير العسكري والباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأثنين، أن إيران رصدت استخدام قاعدة العديد فى قطر فى ضرب المنشآت النووية، مضيفا أن أمريكا اتخذت اجراءات احترازية ضد الضربة الإيرانية قبل ضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وتابع العميد محمود محي الدين الخبير العسكري والباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، أن منظومة باتريوت الأمريكية تتصدي للصواريخ الإيرانية.

