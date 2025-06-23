أستاذ علوم سياسية: أمريكا لا تريد الدخول في حرب فى منطقة الشرق الأوسط

أكد الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية، أن روسيا داعمة للموقف الإيراني في هذه الحرب، مضيفا أن روسيا عرضت الوساطة لانهاء هذا الصراع وعدم اتساع رقعة الصراع.

وأضاف الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن روسيا الدولة الوحيدة التي يمكن أن تقدم ضمنات للولايات المتحدة الأمريكية بشأن الازمة الحالية ووقف التصعيد.

وتابع الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية، أن اسرائيل استهدفت القيادات في ايران، وأمريكا لا تريد الدخول في حرب عسكرية فى منطقة الشرق الأوسط.