إصابة عامل سقط من الطابق الثالث أثناء العمل بعقار في طما بسوهاج

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج، واقعة إصابة عامل شاب، إثر سقوطه من أعلى عقار تحت الإنشاء أثناء عمله، مما أسفر عن إصابته باشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالته الصحية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوصول المدعو "محمود ح. م. أ. ع"، 26 عامًا- عامل، ويقيم بدائرة المركز، إلى مستشفى طما المركزي، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص، وسؤال شاهد الواقعة المدعو "علاء م. ع. ح"، 32 عامًا- عامل، ويقيم بذات الناحية (زوج شقيقة المصاب)، أفاد بأنه في أثناء عمل المصاب بالطابق الثالث من عقار تحت الإنشاء بدائرة المركز، وأثناء رفع مواد البناء باستخدام الونش، اختل توازنه وسقط أرضًا، مما تسبب في إصابته.

وأكد الشاهد عدم اتهامه لأحد بالتسبب في الواقعة، كما نفى وجود شبهة جنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.