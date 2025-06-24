هتفرج على حاجة تانية.. راندا البحيري تقرر عدم مشاهدة مواجهة الأهلي لهذا السبب

أثيرت حالة من الجدل في التعليقات، بعد إعلان الفنانة راندا البحيري أنها ستشاهد مباراة الأهلي وبورتو.

لتعلن بعدها سريعًا على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك رجوعها عن قرارها قائلة: "أنا اصحابي الزملكاوية مبيبحبوش يخلوني اتفرج علي ماتشات الاهلي علشان بيبقي وشي حلو عليهم.

ف أنا مضطره أسيبكم في هدوء و اتفرج علي حاجه تانيه علشان اصحابي زعلوا مني".

تعادل فريق بورتو البرتغالي أمام النادي الأهلي بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وجاء هدف بورتو البرتغالي عن طريق اللاعب الأخطر في المباراة رودريجو مورا بعدما راوغ مدافعي الأهلي بالحارس محمد الشناوي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

فيما جاء هدف وسام أبو علي بعد تمريرة مميزة من حمدي فتحي في هجمة مرتدة بسبب خطأ في التمرير من لاعبي بورتو في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وسجل وسام أبو علي هدف ثاني للاهلي في الدقيقة 21 قبل أن يقوم الحكم بإلغاءه بداعي التسلل.

ومنذ بداية المباراة يحاول الأهلي إجاد ثغرة في دفاعات بورتو المتماسك دفاعيا والذي يحاول السيطرة على قوة الأحمر الهجومية.

رغم سيطرة الأهلي على الكرة كانت بدون خطورة حقيقة على مرمى بورتو وسط الاعتماد على الثلاثي حسين الشحات وتريزيجيه وزيزو تحت وسام أبو علي قبل الهدف الأول.

في المقابل يلعب فريق بورتو على سرعات لاعبه الشاب رودريجو المميز في الجبهة اليسرى ويقلق مدافعي الأهلي حتى سجل الهدف الأول لفريقه.

تشكيل الأهلي أمام بورتو

أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي تشكيلته لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وشهد التشكيل وجود تريزيجيه والشحات وزيزو في خط الهجوم تحت ووسام أبو علي، حيث يسعى ريبيرو للعب بقوة لحصد الثلاث نقاط بآمال ضعيفة للتأهل لدور القادم من المونديال.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : محمد هاني وأشرف داري وأحمد بيكهام وكوكا

الوسط : حمدي فتحي محمد علي بن رمضان

تحت المهاجم : الشحات ومحمود تريزيجيه وأحمد مصطفي زيزو

المهاجم : وسام أبوعلي .