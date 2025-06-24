يارب الأهلي يكسب.. بيومي فؤاد يدعم القلعة الحمراء

في منشور ساخر، قام الفنان بيومي فؤاد بدعم النادي الأهلي قبل انطلاق المباراة المرتقبة أمام بورتو البرتغالي.

ونشر بيومي فؤاد صورة من مشهد في أحد أفلامه عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك وعلق عليها قائلاً: “يارب إنتر ميامي يخسر والأهلي يكسب بورتو ونصعد”.

تشكيل الأهلي ضد بورتو

أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي تشكيلته لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وشهد التشكيل وجود تريزيجيه والشحات وزيزو في خط الهجوم تحت ووسام أبو علي، حيث يسعى ريبيرو للعب بقوة لحصد الثلاث نقاط بآمال ضعيفة للتأهل لدور القادم من المونديال.

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : محمد هاني وأشرف داري وأحمد بيكهام وكوكا

الوسط : حمدي فتحي محمد علي بن رمضان

تحت المهاجم : الشحات ومحمود تريزيجيه وأحمد مصطفي زيزو

المهاجم : وسام أبوعلي .