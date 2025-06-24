إنتر ميامي يتقدم على بالميراس بهدف نظيف في الشوط الأول ويصعب فرص الأهلي

أنهى فريق إنتر ميامي الشوط الأول متقدما على بالميراس البرازيلي بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، المقام حاليًا في الولايات المتحدة.

وسجل تاديو أليندي هدف التقدم للفريق الأمريكي بعد قيامه باكمال هجمة مرتدة من داخل منطقة الجزاء، مسجلاً الهدف الأول لإنتر ميامي مستغلاً تمريرة بينية من لويس سواريز .

يتصدر بالميراس ترتيب المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بعد تعادله مع بورتو وفوزه على الأهلي بهدفين دون رد، بينما يحتل إنتر ميامي المركز الثاني بنفس الرصيد، متأخرًا بفارق هدف واحد، بعد تعادله مع الأهلي وفوزه على بورتو بهدفين مقابل هدف.

ويكفي ميسي ورفاقه التعادل أمام بالميراس ليضمنوا التأهل رفقة الفريق البرازيلي، إذ سيرتفع رصيد كل منهما إلى خمس نقاط، وهو رصيد لا يمكن لأي من الأهلي أو بورتو الوصول إليه، وحتى في حال خسارة الفريق الأمريكي، تبقى حظوظه قائمة بشرط عدم فوز بطل أفريقيا على الفريق البرتغالى بفارق أهداف يصعد به للمركز الثاني، ويُعد السيناريو الوحيد الذي يُقصي إنتر ميامي هو خسارته وفوز الأهلي بفارق أهداف يمنح الفريق المصري الأفضلية في الترتيب.

وكان ميسي قد أنعش آمال فريقه في التأهل بعد تسجيله هدفًا رائعًا للفوز على بورتو، رافعًا رصيده إلى ستة أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية، ليتساوى مع كريم بنزيما وجاريث بيل في المركز الثاني خلف كريستيانو رونالدو صاحب السبعة أهداف.