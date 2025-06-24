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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لجنة تفتيش مكبرة لمستشفى أحمد ماهر والجمهورية

دكتورمحمد مصطفي
دكتورمحمد مصطفي
عبدالصمد ماهر

قام  د. محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بزيارة مفاجئة لمستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي أمس. 


ورافقه خلال الزيارة  شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، على رأس لجنة تفتيش فنية ومالية وإدارية، ضمت ٦٠  من أعضاء فرق الصيدلة والتمريض والجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية والمهندسين والتفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية برئاسة الهيئة، وبعض رؤساء الأقسام بالهيئة.


حيث بدأت الزيارة بالاجتماع بنائب مدير المستشفى للشئون الفنية ورؤساء الأقسام بالمستشفى لمراجعة معدلات الأداء بالمستشفى، والمشاكل التى يواجهها كل قسم لتحقيق المعدلات المخططة له، ووجه بسرعة تشكيل وحدة جراحة الصدر، وأفاد بأن مستشفى أحمد ماهر والجمهورية تواجه أعداد شديدة الكثافة من المترددين على العيادات والطوارئ، وأن ذلك لن يكون مبرراً لانخفاض مستوى الخدمة، ولكنه فى نفس الوقت يلقى بعبء كبير على موارد الأدوية والمستلزمات والصيانة ومستزى النظافة، وتم احاطة إدارة المستشفى بآخر تقارير المرور، والتوجيه بالرد العاجل على كل ما ورد في هذه التقارير.

مراجعة سياسة استقبال وتحويل المرضى 

ثم قام رئيس الهيئة بتفقد أقسام الاستقبال والطوارىء، ووجه بضرورة مراجعة سياسة استقبال وتحويل المرضى لضمان سرعة الإجراءات حفاظاً على حياة المرضى، كما راجع ملفات المرضى بالاستقبال وناقش الأطباء فيما تم من إجراءات لكل حالة، كما حرص على مناقشة بعض المرضى الموجودين والاستماع لهم ووجه بتحويل أحد الحالات للحجز فوراً نظراً لصعوبة الحالة، وأعطى توجيهات مباشرة بتغيير لوجيستيات الطوارئ والضخ بعناصر الخبرة، والتحذير من استخدام الطوارئ كبديل للعيادات الخارجية،  كما شدد على ضرورة استمرار التنسيق مع رعايات مصر وغرفة الطوارئ المركزية بالوزارة لسرعة تحويل الحالات.
كما قام بالمرور على وحدة طوارئ الأشعة التشخيصية وأبدى رئيس الهيئة تحفظه على عمل أشعات عاجلة لحالات غير الطوارئ، ووجه بسرعة تدارك هذا الأمر.

ثم قام رئيس الهيئة بالمرور على أقسام الرعاية المختلفة لتفقد سير العمل بها، ومراجعة جداول التشغيل ومدى إلتزام الأطقم الطبية بالتواجد وتقديم الخدمة الطبية، كما تم مناقشة حالات الرعايات والتأكد من عدم وجود مضاعفات للحالات المحجوزة بالرعاية منذ فترات طويلة، وأكد على أهمية الإلتزام بكافة إجراءات مكافحة العدوى.

ثم تفقد أقسام النساء والأطفال حديثي الولادة ووحدة مناظير الجهاز الهضمى، حيث قام بإجراء منظار استكشافى لفتاة تبلغ من العمر ١٧ سنة، تعانى من قيئ دموي ووصلت فى حالة إعياء، وتم تحويلها بعد إجراء المنظار والاطمئنان على سلامة الجهاز الهضمي لاستكمال باقى الفحوصات.

كما وجه رئيس الهيئة بسرعة العودة لتكهين الأجهزة المستغنى عنها، بعد قرار جهاز الخدمات الحكومية باستئناف اعمال التكهين، كما وجه بسرعة تحويل الأجهزة المعطلة والمستغنى عن خدماتها للتكهين أو المخزون السلعي، وعدم السماح بتراكم الأجهزة والأثاث فوق الأسطح، وتم التوجيه بالاسراع فى البت فى شراء الأثاث الطبي وغير الطبي

كما أمر بعمل تقرير منفصل مُحدث عن حالة المصاعد، ونظام الإطفاء والانذار، والمولدات والخزانات، وشبكة الغازات ومقارنته بالتقارير الواردة للهيئة للتأكد من مصداقيتها، وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة بالمستشفى، وأن الطاقة البشرية المتاحة يجب أن يتم الاستعانة بها بالشكل الأمثل، مع ضرورة وجود حلول لمشكلة عجز التمريض والعمالة بالمستشفى، وأن هذا الملف من أوائل الملفات التى تعمل رئاسة الهيئة على إيجاد حل جذرى وسريع لها.

هذا وقد شملت الزيارة قيام أعضاء اللجنة بمراجعة دقيقة لجداول التشغيل بالمستشفى، والوقوف على مدى انتظام العمل بكافة الأقسام، والتأكد من سير العملية العلاجية والخدمية المقدمة للمرضى، ومراجعة أرصدة الصيدلية والمخازن، ومراجعة إجراءات الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية بكافة الأقسام، كذلك مراجعة أعمال الإدارات المالية والإدارية بالمستشفى، وامتد المرور على المستشفيين لأكثر من ٨ ساعات، وفى نهاية المرور افاد رئيس الهيئة بأن رئاسة الهيئة ستتابع كل التكليفات بمنتهى الدقة والجدية.

الجدير بالذكر أن المستشفى تستقبل من خلال العيادات والاستقبال ما يزيد عن ٢٠٠٠ مريض يومياً، وتعتبر من أكبر مراكز علاج الأورام بالأشعة، وتحتل المركز الأول في جراحة الأورام بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأن وحدة مناظير الجهاز الهضمي تعد من الوحدات المتميزة ليس فى مصر فقط بل فى الشرق الأوسط.

الجمهورية مستشفى أحمد ماهر تفتيش فنية ومالية فرق الصيدلة التمريض

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