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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الصحة يُكرم وكيل "صحة الغربية" وعددًا من قيادات المبادرات الرئاسية لتميزهم في حملة "من بدري أمان"

تكربم وكيل وزارة الصحة بالغربية
تكربم وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربية أحمد علي

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم  احتفالية تكريم فرق عمل حملة "من بدري أمان" التي نُظمت ببحيرة القاهرة، بحضور قيادات وزارة الصحة، وممثلي منظمة الصحة العالمية، ووكلاء الوزارة بالمحافظات، ومديري الإدارات العامة والمركزية بالوزارة.

جهود محافظ الغربية 

وخلال الحفل، قام وزير الصحة بتكريم الدكتور أسامة احمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تقديرًا للنجاح الباهر الذي حققته مديرية الصحة بالغربية في تنفيذ فعاليات الحملة، وعدد الخدمات الكبير والمتميز الذي تم تقديمه للمواطنين خلال فترة تنفيذ الحملة.

كما تم تكريم عدد من قيادات المبادرات الرئاسية بمحافظة الغربية، لما بذلوه من جهد بارز ودور فعّال في تنظيم وتنفيذ أنشطة الحملة، وهم:

د. حسين فتوح – مدير إدارة المبادرات الرئاسية
د. ميسون عامر – منسق مبادرة السمعيات والأمراض الوراثية ، د. سهر أبو الصفا – منسق مبادرة الأورام السرطانية ، د. آلاء الحصاوي – منسق مبادرة صحة المرأة
وفي كلمته، أكد الوزير أن حملة "من بدري أمان" تُعد نموذجًا وطنيًا متكاملًا للكشف المبكر عن خمسة أنواع من الأورام السرطانية (الثدي، الرئة، القولون، البروستاتا، وعنق الرحم)، مشيدًا بالنجاح اللافت الذي تحقق في الغربية خاصة، والجهود المكثفة التي قدمتها الفرق الطبية والإدارية خلال فترة الحملة من 14 إلى 19 يونيو الجاري.

تكريم اطباء المبادرة 

وفي هذا السياق، أعرب اللواء الدكتور أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن تقديره الكبير لما حققته المديرية من إنجازات، مؤكدًا دعمه الكامل للمبادرات الصحية الرئاسية التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، والوصول بالخدمة الطبية إلى جميع المواطنين في مختلف قرى ومدن المحافظة.

وقد نُفذت فعاليات الحملة بمحافظة الغربية تحت إشراف إدارة المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة، وتمركزت في محيط مستشفى المحلة العام، ومجلس مدينة سمنود، وطنطا العام ، بالإضافة إلى سيارة الماموجرام المتواجدة بسمنود، وشهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين للاستفادة من خدمات الفحص المجاني، والتحاليل، والفحوصات التشخيصية والعلاجية.

محافظ الغربية دعم الأسر والعائلات مبادرة من بدري أمان

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