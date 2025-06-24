جوردي ألبا: نحلم بإقصاء باريس سان جيرمان من كأس العالم للأندية

أعرب الإسباني جوردي ألبا، الظهير الأيسر لفريق إنتر ميامي الأمريكي، عن احترامه الكبير لمدربه السابق لويس إنريكي، المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان، وذلك قبيل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في دور الـ16 من كأس العالم للأندية، المقررة يوم الأحد المقبل.

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، بدا ألبا متفائلًا رغم صعوبة المواجهة، وقال: "لماذا لا نحلم بإقصاء باريس؟ كرة القدم مباراة من 90 دقيقة أو أكثر، وكل شيء ممكن على أرض الملعب".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا: "باريس يقدم أفضل كرة قدم في أوروبا حاليًا، وبالتأكيد ستكون مباراة صعبة، لكننا سنقاتل بكل ما نملك. نعرف جودة لاعبيهم جيدًا، إنهم فريق استثنائي بكل المقاييس".

وأثنى ألبا بشكل خاص على لويس إنريكي، قائلًا: "بالنسبة لي، إنريكي هو أفضل مدرب في العالم، ليس فقط من الناحية الفنية، بل أيضًا في إدارته للفريق وتعامله مع اللاعبين".

وتابع: "باريس سان جيرمان فريق متكامل، يضم لاعبين متميزين في كل الخطوط، من الدفاع إلى الهجوم، إلى جانب خط وسط قادر على السيطرة والتحكم في نسق اللعب".

وختم ألبا تصريحاته بالإشارة إلى الطاقم المعاون لإنريكي، قائلًا: "أتطلع لرؤية رافائيل بول وخواكين فالديز وبقية أعضاء الجهاز الفني، الذين عملنا معهم لسنوات رائعة في برشلونة".

وكان جوردي ألبا قد لعب إلى جانب ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز تحت قيادة إنريكي في برشلونة خلال الفترة من 2014 إلى 2017، والتي شهدت تتويج الفريق بالثلاثية التاريخية في موسم 2014-2015.