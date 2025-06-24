قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي لـ تميم بن حمد: مصر ترفض أي انتهاك يمس سيادة دولة قطر
قرار عاجل بتحويل الغشاشين إلى لجان خاصة لاستكمال امتحانات الثانوية العامة بها
حر شديد ورطوبة عالية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس
تفاصيل خطة الدراسة الأسبوعية لجميع المدارس الفنية المطبقة للجدارات بالعام الدراسي المقبل
71 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 المترجمة لطلاب مدارس اللغات
"ماتحلوش في كراسة الأسئلة" .. تحذير عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة
اتفاقيات لقاحات.. توقيعات مهمة في مؤتمر أفريقيا للصحة 2025
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025
ارتفاع واضح في نسب الرطوبة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس
التلفزيون الإيراني يكذب أنباء إطلاق صواريخ على حيفا
عوض تاج الدين: أفريقيا تعاني من مشكلات صحية ومصر تستطيع الدعم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوردي ألبا: نحلم بإقصاء باريس سان جيرمان من كأس العالم للأندية

جوردي ألبا
جوردي ألبا
إسلام مقلد

أعرب الإسباني جوردي ألبا، الظهير الأيسر لفريق إنتر ميامي الأمريكي، عن احترامه الكبير لمدربه السابق لويس إنريكي، المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان، وذلك قبيل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في دور الـ16 من كأس العالم للأندية، المقررة يوم الأحد المقبل.

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، بدا ألبا متفائلًا رغم صعوبة المواجهة، وقال: "لماذا لا نحلم بإقصاء باريس؟ كرة القدم مباراة من 90 دقيقة أو أكثر، وكل شيء ممكن على أرض الملعب".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا: "باريس يقدم أفضل كرة قدم في أوروبا حاليًا، وبالتأكيد ستكون مباراة صعبة، لكننا سنقاتل بكل ما نملك. نعرف جودة لاعبيهم جيدًا، إنهم فريق استثنائي بكل المقاييس".

وأثنى ألبا بشكل خاص على لويس إنريكي، قائلًا: "بالنسبة لي، إنريكي هو أفضل مدرب في العالم، ليس فقط من الناحية الفنية، بل أيضًا في إدارته للفريق وتعامله مع اللاعبين".

وتابع: "باريس سان جيرمان فريق متكامل، يضم لاعبين متميزين في كل الخطوط، من الدفاع إلى الهجوم، إلى جانب خط وسط قادر على السيطرة والتحكم في نسق اللعب".

وختم ألبا تصريحاته بالإشارة إلى الطاقم المعاون لإنريكي، قائلًا: "أتطلع لرؤية رافائيل بول وخواكين فالديز وبقية أعضاء الجهاز الفني، الذين عملنا معهم لسنوات رائعة في برشلونة".

وكان جوردي ألبا قد لعب إلى جانب ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز تحت قيادة إنريكي في برشلونة خلال الفترة من 2014 إلى 2017، والتي شهدت تتويج الفريق بالثلاثية التاريخية في موسم 2014-2015.

الإسباني جوردي ألبا جوردي ألبا إنتر ميامي الأمريكي إنتر ميامي باريس سان جيرمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي وبورتو

قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو

القطاع الخاص

بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

هل القرض البنكي يجلب الخراب

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

ايران

التلفزيون الإيراني: طهران تعلن تطبيق وقف إطلاق النار بعد توسل ترامب

استهداف ايران لقاعدة العديد في قطر

ليس مجاملة دبلوماسية.. سر تحذير إيران لـ قطر قبل استهداف قاعدة العديد | تقرير

الإيجار القديم

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة لإحدى الحفيدات

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات

ترشيحاتنا

وكيل وزارة الصحة ببني سويف

إحالة مقصرين للتحقيق..صحة بنى سويف تتابع الخدمات الطبية بمستشفى الصدر

محافظ الغربية

محافظ الغربية: التخلص الآمن من المخلفات أولوية لتحقيق بيئة صحية مستدامة

جانب من الحدث

غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد تتابع امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم

بالصور

في 15 دقيقة فقط.. 5 أكلات سهلة وسريعة للصيف والأيام المزدحمة

5 أكلات سهلة وسريعة في 15 دقيقة فقط
5 أكلات سهلة وسريعة في 15 دقيقة فقط
5 أكلات سهلة وسريعة في 15 دقيقة فقط

قبل عرضها.. التفاصيل الكاملة لمسرحية الملك لير ليحيي الفخراني

الملك لير
الملك لير
الملك لير

نوال الزغبي تثير الجدل بإطلالتها فى أحدث ظهور

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

فوائد الكركديه لجمالك.. سر طبيعي يعزز الكولاجين وينعم الشعر

فوائد الكركديه لجمالك
فوائد الكركديه لجمالك
فوائد الكركديه لجمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد