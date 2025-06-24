ضبط 3 أصحاب استولوا على 19 جوال دقيق بلدى مدعم بالغربية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية، أصحاب 3 مخابز بالسنطة وبسيون، استولوا على 19 جوال دقيق بلدى مدعم ، والتصرف فيها بتهريبها والبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

حملات مرورية



وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية ، من ضبط أصحاب 3 مخابز بالسنطة وبسيون، استولوا على 19 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

مصادرة دقيق المدعم

وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.