جامعة الإسكندرية تهنئ الرئيس بثورة 30 يونيو وتعتمد خريطة العام الجديد

قدم مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشر لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، والتى سطر خلالها الشعب المصرى ملحمة وطنية عظيمة، شكلت علامة فارقة فى حياة الشعب المصرى لاستعادة هويته وحريته، وأضحت مصر واحة للأمن والأمان والاستقرار بالمنطقة، وملاذاً آمناً لشعبها وكل من يلجأ إليها.

كما قدم المجلس التهنئة إلى جميع منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد ١٤٤٧ داعيين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على مصر والأمة الإسلامية بالخير والتقدم والازدهار والاستقرار.

سرعة اعلان نتائج الكليات بجامعة الإسكندرية

وقدم رئيس الجامعة الشكر لكل منتسبي الجامعة من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بجميع كليات ومعاهد الجامعة بمناسبة انتهاء العام الأكاديمي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح ومناقشة مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية وسرعة إعلان النتائج لهم حتى يتسنى للطلاب الذكور التقدم للتجنيد فى المواعيد المقررة، وكذا إعلان النتائج لباقي الفرق الدراسية فى أسرع وقت.

اعتماد خريطة العام الدراسي الجديد

واعتمد مجلس الخريطة الزمنية للعام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، لتبدأ الدراسة فى٢٠ سبتمر القادم، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول فى ١ يناير ٢٠٢٦، وتبدأ إجازة منتصف العام فى ٢٤ يناير ٢٠٢٦ ، وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسى الثانى فى ٧ فبراير ٢٠٢٦، وتنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني فى ٢١ مايو ٢٠٢٦.

ووجّه رئيس الجامعة بضرورة الاستفادة من فترة الإجازة الصيفية للقيام بأعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت بجميع الكليات والمعاهد، وتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لوضع خطة متكاملة للقيام بأعمال الصيانة للمنشآت والمعامل والفصول الدراسية والمدن الجامعية ومراجعة كافة عناصر الصحة والسلامة المهنية، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من كل هذه الأعمال، والتجهيز الكامل للفصول والمعامل والمدرجات بجميع الكليات والمعاهد قبل بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥ لتوفير بيئة أكاديمية تسهم في تحسين جودة التعليم والتعلم.

كما وجه رئيس الجامعة باعداد خطة للأنشطة الطلابية الصيفية، تشمل الرياضية والفنية والثقافية، وتنظيم معسكرات ودورات تدريبية للطلاب.

ووافق المجلس على إتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وكلية الطب وايل كورنيل- قطر، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (المعهد العالى للصحة العامة) والمركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للتثقيف والتدريب في الصحة العامة، الكلية الملكية للعلوم والتكنولوجيا والطب بالمملكة المتحدة، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية العلوم) وإدارة الموهوبين والتعليم الذكى بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

ووافق المجلس على ترقية ١٤ عضو هيئة تدريس، ٨ إلى وظيفة أستاذ، و ٦ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ١٨ مدرس، ومنح ٧٦ درجة دكتوراه، و ١٧٨ درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.