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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء القطري ونظيره اللبناني

رئيس الوزراء القطري
رئيس الوزراء القطري
البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا نيوز بثا مباشرا لـ المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره اللبناني نواف سلام.

وقد بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتورنواف سلام عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال استقبال أمير قطر رئيس الوزراء اللبناني في مكتبه بالعاصمة القطرية الدوحة حيث جرى أيضا بحث المستجدات الإقليمة والدولية.

وأعرب سلام وفقا للبيان عن تضامن بلاده مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية والذي يعتبر "انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة" مشددا على رفض بلاده القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة.

كما أعرب عن بالغ الشكر والتقدير لأمير قطر ولدولة قطر حكومة وشعبا على مواقفها الداعمة للبنان ومساعدته خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة.

رئيس الوزراء القطري لبنان إيران

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