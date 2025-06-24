بداية جديدة وأمل جديد | انطلاق قافلة دعوية مشتركة إلى شمال سيناء

تنطلق يومي الخميس والجمعة المقبلين (1-2 محرم 1447هـ / 26-27 يونيو 2025م) قافلة دعوية موسّعة إلى محافظة شمال سيناء، تضم نخبة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وذلك في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تهدف إلى نشر الوعي الديني السليم ومواجهة الأفكار المغلوطة.

وتأتي هذه القافلة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، في تأكيد على التنسيق المؤسسي الفعّال بين الجهات الدينية الثلاث.

وتحمل القافلة عنوان "بداية جديدة وأمل جديد"، وتضم 20 عالمًا من الجهات الثلاث، منهم سبعة من علماء الأزهر، وعشرة من وزارة الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء، في خطوة تستهدف تعزيز الخطاب الديني الوسطي، وترسيخ مفاهيم الانتماء والتسامح، ومساندة جهود التنمية في سيناء.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة ٢٧ يونيو ٢٠٢٥م، الموافق ٢ محرم ١٤٤٧هـ تحت عنوان: "بداية جديدة وأمل جديد".

و أشارت الوزارة إلى أن الهدف المنشود من هذه الخطبة والمراد توصيله للجمهور هو: (أهمية بث الأمل في النفوس مع بداية عام هجري جديد).