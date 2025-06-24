كريم رمزي : أفشة هيسيب الأهلي قريب

أشاد الإعلامي كريم رمزي، بالأداء القوي الذي قدمه الأهلي أمام بورتو البرتغالي في بطولة كأس العالم للاندية والتعادل برباعية لكل فريق.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الأهلي ودع كأس العالم للأندية بشكل افضل ما يمكن، الاحمر كان قريبا من الفوز على بورتو بسباعية على الاقل، الاهلي احرز 4 اهداف في فريق أوروبي كبير بحجم بورتو.

وأضاف: اداء الاهلي في البطولة في المجمل كان جيدا ومقبولا، مجموعة الاهلي كانت تنافسية للغاية، واقوى مباريات في البطولة كانت مجموعة الاهلي، والاهلي ظهر بشكل محترم في البطولة بشكل عام، ووسام ابو علي اول لاعب عربي في تاريخ كأس العالم للاندية يحرز هاتريك في فريق اوروبي.

وتابع: الاهلي خرج من كاس العالم للاندية مرفوع الرأس، الاهلي كون فريق قوي وجلب موارد مالية واعلانات كبيرة للغاية، ومحمد الشناوي السبب في وصول الاهلي لمباراة بورتو والظهور بهذا الشكل، ربما عنده اخطاء في لقاء بورتو ولكن الشناوي انقذ الاحمر من الخسارة امام ميامي، ومحمد علي بن رمضان هدية القدر للاهلي وكواليتي مختلف عن لاعبي الدوري المصري ومحمد هاني عمل مجهود خرافي في الثلاث مباريات ولا بد من ان نشكره واللاعب نفذ الفكر التكتيكي للمدرب على الرغم من وجود اخطاء

وأردف: حسين الشحات اقرب للرحيل عن الاهلي ومحمد مجدي أفشة خارج الاهلي في الفترة المقبلة، واحمد رضا وخالد عبد الفتاح سيتم اعارتهم في الفترة المقبلة، والشحات لا يستحق هذا النقد بسبب تاريخه الكبير ولكن لا بد ان يبحث عن فرصة ثانية، وافشة لديه مشاكل في بعض القرارات داخل الملعب