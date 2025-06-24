عمرو أديب: الحرب الإيرانية الإسرائيلية لا علاقة لها بغزة.. ولا أحد يهتم

أثار الإعلامي عمرو أديب جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، عبّر فيها عن رأيه بشأن تطورات الصراع الإيراني الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذا النزاع الإقليمي لا يمتّ بصلة مباشرة للقضية الفلسطينية أو لقطاع غزة.

وكتب أديب:"عفوا، أعلم أن هذا الكلام لن يروق للبعض، ولكن تقديري أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية لا علاقة لها بغزة أو القضية الفلسطينية. هو صراع إقليمي له عمق عالمي، لكن المكسب أو الخسارة في هذه الحرب لن يفيد أو يضر. بل إن غزة لن ولم تُذكر على الإطلاق في أي اتفاق. أرجوكم بعض العقل، ولا تجاملوا القضية، فلا أحد يهتم."



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع التصريح، بين مؤيد يرى في كلام أديب قراءة واقعية للمشهد الإقليمي، وبين معارض اعتبر أن تصريحاته تفتقر للتقدير السياسي والوجداني لقضية مركزية مثل فلسطين.