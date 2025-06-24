إحنا برضه الأهلي | عضو مجلس إدارة الأحمر يعلق على الخروج من مونديال الأندية

في أعقاب حالة من الجدل الجماهيري عقب خروج الاهلي من بطولة كاس العالم للأندية خرج عضو مجلس إدارة النادي والمشجع المعروف محمد الدمياطي بتدوينة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، دعا خلالها جماهير الفريق إلى الهدوء والتماسك وعدم الانجرار وراء الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الدمياطي في منشوره:"كلاكيت تاني مرة، محدش يدخل في جدال، محدش يشير بوستات، محدش يركز في حاجة، كده كده الأهداف والتطلعات بقت مختلفة، وحتى لو متحققتش المرة دي، حنرجع تاني إن شاء الله عشان نحققها، عشان احنا الأهلي."

ودّع النادي الأهلي منافسات البطولة بشكل مبكر بعد تعادل مخيب في الجولة الأخيرة، ليُنهي مشواره في دور المجموعات برصيد نقطتين فقط.

الفريق جمع هاتين النقطتين من تعادلين أمام كل من إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، في حين تلقى خسارة أمام بالميراس البرازيلي.

هذه النتائج وضعته في المركز الثالث، ليغادر البطولة رفقة بورتو الذي جاء في المركز الأخير.

وقد دفع الأهلي فاتورة الأخطاء الدفاعية و"آفة" الفرص الضائعة وتعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي في مباراة مُثيرة .