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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر: مصر تلعب دورًا محوريًا في تبني عملية السلام بالمنطقة

محبوبة شبكة
محبوبة شبكة
ماجدة بدوى

أكدت محبوبة شبكة، عضو أمانة المرأة بالأمانة المركزية في حزب المؤتمر، أن جمهورية مصر العربية تواصل دورها الريادي والتاريخي كركيزة أساسية في دعم مسار السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مشيدة بالتحركات السياسية والدبلوماسية المتوازنة التي تنتهجها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت يشهد فيه الإقليم تحديات متصاعدة.

وقالت شبكة، في تصريح صحفي، إن نجاح الجهود المصرية في الدفع نحو قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يعكس الثقة الدولية في الموقف المصري، وقدرته على تحقيق التوازن في المعادلات المعقدة، مشددة على أن تلك الخطوة تمثل بداية ضرورية لوقف نزيف الدماء وتجنيب المنطقة حربًا شاملة قد تطال الجميع.

وأضافت أن حزب المؤتمر يدعم بشكل كامل الجهود المصرية في ترسيخ دعائم السلام الإقليمي، ويثمّن التنسيق المستمر مع الدول الشريكة والقوى الكبرى من أجل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تعالج جذور الأزمات، وتحفظ الحقوق المشروعة للشعوب في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.

واختتمت محبوبة شبكة تصريحها بالتأكيد على أن السلام لم يعد خيارًا، بل ضرورة وجودية في ظل عالم مضطرب، مشيرة إلى أن مصر كانت وستظل صوت العقل والحكمة في أصعب اللحظات.

بمنطقة الشرق الأوسط محبوبة شبكة التحركات السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي الإقليم

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