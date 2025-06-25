قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: حلف الناتو سيرفع الإنفاق الدفاعي إلى 5%
بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.9 %
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة غزة.. و31 شهيدًا منذ فجر اليوم
التحريات تكشف السبب وراء حريق مخزن دهانات البراجيل
يواصل التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل
بمشاركة عياد وداود.. إنشاء جامعة سنغافورة الإسلامية بخبرات الأزهر ودار الإفتاء
الدوري المصري الممتاز 2025–2026.. موسم استثنائي بنظام جديد| تفاصيل
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد
صلاح فوزي: لو تم الأخذ بنظام القائمة النسبية سيهدد بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية
شاهد.. ترامب ينشر فيديو عن قصف إيران بقاذفات بي2
15 سيارة إطفاء تسيطر على حريق مخزن دهانات البراجيل.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

فقيه دستوري: تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يرجع إلى أمور لوجيستية

حوار معتز الخصوصي مع الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور 2014
حوار معتز الخصوصي مع الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور 2014
معتز الخصوصي   -  
عدسة : إيهاب عيد

كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي عن التعديلات التي تم إدخالها على قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية .

وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه تم إدخال تعديل على دائرتين في محافظة الأقصر ، وتعديل على دائرة آخرى في محافظة الإسماعيلية وهي القنطرة شرق والقنطرة غرب، والسبب في إدخال هذه التعديلات هو وجود أمور لوجيستية كانت تؤدي إلى قطع الاتصال الكامل ، لذلك كان لابد من مراعاة هذا الأمر.

وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي: أن قضية العدالة قد تثار في عدد الدوائر وفقا لتعداد السكان على النحو الذي أقره الدستور ، لكن لابد أن نضع في الإعتبار لا يؤخذ بالمفهوم الحسابي المطلق، لأنه من المستحيل أن يتحقق لأن به نسبة انحراف، كما أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت عنها وأكدتها، وتتراوح من 20 % إلى 25 %.

واختتم: هناك استثناء آخر وهو الـ 6 محافظات الحدودية ، لأنها محافظات قليلة الكثافة السكانية ، ويلزم أن يكون لهذه المحافظات تمثيل في مجلسي النواب والشيوخ ، وكان هذا هو الداعي لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية الأقصر الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم 25-6-2025

عقار مائل بالإسكندرية

تحرك عاجل بشأن عقار مائل يُشكل خطرًا داهمًا بالإسكندرية

سعر الذهب

سعر أغلى عيار ذهب اليوم 25-6-2025

ترامب

ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

لحظة اخراج الضحايا من الميكروباص

ضحايا على الأسفلت.. تصادم مروع بين ميكروباص ونقل على الطريق الأوسطي|صور

إجازة .. أرشيفية

إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر للقطاع الخاص .. المواعيد والتفاصيل

ترشيحاتنا

سلمى ابو ضيف

وزني وصل 70 كيلو.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل لأول مرة عن تجربة الحمل والولادة

هزيمة الأهلي من بورت

خبيرة تاروت توقعت هزيمة الأهلي أمام بورتو.. والماتش كان رده غير

سلوى عثمان

الفن مش رسالة وأنا مش قدوة.. تصريح جريء من سلوى عثمان عن تعريف دور الفنان

بالصور

بثلاث مكونات فقط.. مشروب طبيعي مذهل للهضم وتقوية المناعة

بثلاث مكونات فقط.. مشروب طبيعي مذهل للهضم وتقوية المناعة
بثلاث مكونات فقط.. مشروب طبيعي مذهل للهضم وتقوية المناعة
بثلاث مكونات فقط.. مشروب طبيعي مذهل للهضم وتقوية المناعة

لوك مختلف.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهور لافت

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

أبرزها حماية القلب.. البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة

البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة
البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة
البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة

رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة بعد معاناتها من فقدان الشهية العصبي

رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة.. فقدان الشهية العصبي يسلب حياتها بعد صراع طويل
رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة.. فقدان الشهية العصبي يسلب حياتها بعد صراع طويل
رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة.. فقدان الشهية العصبي يسلب حياتها بعد صراع طويل

فيديو

سلمى ابو ضيف

وزني وصل 70 كيلو.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل لأول مرة عن تجربة الحمل والولادة

ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو

إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد