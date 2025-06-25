إطلالة جذابة.. مي سليم تخطف الأنظار عبر إنستجرام

نشرت الفنانة مي سليم صور جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام.

وظهرت مي سليم بإطلالة جذابة مرتدية فستانا ملونا، ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعر منسدلة على ظهرها، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها الطبيعية وجمالها الهادئ.

وتعتمد مي سليم، في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.