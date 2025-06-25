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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قافلة طبية بـ4 قرى بالغربية تفحص مئات المرضى من غير القادرين

قوافل طبية بالغربية
قوافل طبية بالغربية
الغربية أحمد علي

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية اليوم جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بعزبة المنسي و قرية خرسيت بمركز طنطا، وقرية بلكيم  بمركز  السنطة، وقرية كفر العبايده  بمركز المحله فى محافظه الغربية.

جهود محافظ الغربية 

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى طنطا الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين  بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).
وأكدت حسناء ابراهيم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

دعم القوافل العلاجية 


وأشادت بمجهودات جمعية الأورمان  في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكده علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

مدير جمعية الأورمان 

واوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان،  أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل العلاجية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، وتنمية القرى الفقيرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

تضامن الغربية قوافل علاجية الأسر الاكثر احتياجا علاج المرضي

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