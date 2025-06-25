رسميا.. انتهاء مشوار ستيفانو بيولي مع النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي، في بيان رسمي، اليوم، رحيل مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي، بعد فسخ العقد بين الطرفين قبل نهاية المدة المقررة.

قال النصر، في بيان رسمي: “تعلن شركة نادي النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول ستيفانو بيولي، مثمنين له ولطاقمه كل الجهود التي بذلوها مع النصر، ومتمنين لهم التوفيق”.

ويأتي تفكير إدارة النصر في الإطاحة بيولي، بعد أن خرج النادي العاصمي بموسم صفري في الموسم المنتهي، تحت القيادة الفنية للمدرب الإيطالي، ما عجل برحيله عن الفريق.

وكشفت تقارير صحفية، اسم جديد دخل قائمة المرشحين لخلافة بيولي، في مقعد المدير الفني لفريق النصر السعودي، وهو التركي أوكان بوروك، مدرب جالطة سراي، إذ يعد على رأس قائمة المدربين المرشحين لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، بحسب موقع “توتو ميركاتو ويب”.