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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخص نصب على راغبى السفر للخارج بالقاهرة

القبض على شخص نصب على راغبى السفر للخارج بالقاهرة
القبض على شخص نصب على راغبى السفر للخارج بالقاهرة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم .

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بال.خارج  مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج .

الأجهزة الأمنية النصب راغبى السفر للخارج

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