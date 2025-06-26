هيئة الدواء المصرية والوكالة المغربية للتأمين الصحي تبحثان آفاق التعاون المشترك

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد خاليد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالمملكة المغربية، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر الطبي الإفريقي، يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون الإفريقي في المجال الصحي والدوائي.

تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون التنظيمي والمؤسسي بين الجانبين، بما يدعم التكامل في إدارة سوق الدواء، ويعزز من تبادل الخبرات في مجالات تسعير الأدوية، وآليات الوصول إلى الأسواق، والتقييم الاقتصادي للدواء، بهدف دعم كفاءة النظم الصحية وتحقيق استدامتها.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تؤمن بأهمية بناء شراكات فعالة على المستوى الإقليمي، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات مع الوكالة المغربية يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون في مجال تطوير السياسات الدوائية وتعزيز كفاءة نظم الرعاية الصحية.

توحيد الرؤى التنظيمية

وأضاف أن الهيئة تعمل باستمرار على دعم أطر التعاون الفني مع الأشقاء في الدول العربية والإفريقية، بما يسهم في توحيد الرؤى التنظيمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا لهذه الشراكات من خلال مشروعات ومبادرات مشتركة تدعم أهداف الاستدامة الصحية وتحقق التوازن بين الجودة والتكلفة في خدمات الدواء.

من جانبه، أعرب السيد خاليد لحلو عن تطلع الوكالة المغربية إلى تعزيز التعاون الفني مع هيئة الدواء المصرية، مشيدًا بما حققته الهيئة من تطور في مجالات الرقابة والتنظيم، ومؤكدًا أهمية التكامل بين المؤسستين لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة وجودة الرعاية الصيدلانية في البلدين.

يأتي التعاون بين هيئة الدواء المصرية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالمملكة المغربية ليؤكد على أهمية التكامل العربي في مجال إدارة القطاع الدوائي، حيث يسعى الطرفان إلى وضع أطر تنظيمية مشتركة تسهم في تطوير السياسات الدوائية، وتبادل الخبرات في مجالات التسعير والتقييم الاقتصادي للدواء، بما يعزز من كفاءة واستدامة النظم الصحية في كلا البلدين. ويعد هذا التعاون نموذجًا واعدًا للتقارب المؤسسي بين الجهات المعنية بالصحة والدواء في الدول العربية.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت معاون رئيس الهيئة والمشــرف على الإدارة المركــزية لمكـتب رئيس الهيئة، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئـة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.