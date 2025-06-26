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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر الوجهة الجديدة لاستثمارات التكنولوجيا البريطانية الكبرى.. تفاصيل

جذب استثمار بريطانى جديد
جذب استثمار بريطانى جديد
أحمد عبد القوى

تحت مبدأ "مصر سوق جاذب لاستثمارات التكنولوجيا"، دخلت شركة تكنولوجية بريطانية كبرى السوق المصري من خلال شراكة استراتيجية حصرية مع شركة راية للتوزيع. 

تقوم راية بتوزيع مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل الهواتف الذكية والسماعات اللاسلكية، عبر شبكة واسعة من المنافذ ومنصات التجارة الإلكترونية. 

كما توفر دعمًا شاملاً لما بعد البيع بفضل بنيتها التحتية المتطورة، بالإضافة إلى حلول دفع مرنة بالتعاون مع شركاء محليين.

تأتي هذه الشراكة في إطار التزام الشركة بالتوسع العالمي، ما يتيح للمستهلكين المصريين الاستفادة من أحدث الأجهزة ذات التكنولوجيا المتطورة والتصميم الأنيق.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة راية على هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها تعزز موقع الشركة في السوق المصري من خلال تقديم ابتكارات عالمية. كما أعرب المدير الإقليمي عن سعادته بدخول السوق المصري، مؤكدًا أهمية هذه الشراكة لضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين.

تأسست الشركة في عام 2020، وسرعان ما حققت شهرة عالمية بفضل تصميمها المبتكر، حيث تجاوزت مبيعاتها 9 ملايين جهاز حول العالم.

صناعة استثمار تصنيع

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