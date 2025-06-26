بـ هاف ستومك.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة مي سليم صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت مي سليم بإطلالة جذابة مرتدية فستانا ملونا، من قطعتين، مكشوفا من ناحية البطن. ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعر منسدلة على ظهرها، مع مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها.



وتعتمد مي سليم، في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.