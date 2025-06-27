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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الفول بالسجق الإسكندراني

الفول
الفول
ريهام قدري

الفول من الوجبات اللذيذة التي يتناولها الكثير علي الفطار، إليكِ طريقة عمل الفول بالسجق الإسكندراني بطريقة سهلة ولذيذة.

 المكونات:

2 كوب فول مدمس (جاهز أو معلب)
250 جرام سجق بلدي (مقطع حلقات أو قطع صغيرة)
1 بصلة كبيرة مفرومة
2 فص ثوم مهروس
1 حبة فلفل رومي أخضر (مقطعة مكعبات)
1 حبة فلفل حار (اختياري)
2 حبة طماطم مبشورة أو معصورة
2 ملعقة كبيرة زيت (أو سمنة حسب الرغبة)
نصف ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
ملح وفلفل أسود حسب الذوق
عصير نصف ليمونة (اختياري للتقديم)

 طريقة التحضير:

تحمير السجق:

في طاسة على نار متوسطة، ضعي ملعقة زيت وشوحي السجق حتى يتغير لونه ويبدأ في إخراج الدهون.

إضافة الخضار:

أضيفي البصل وقلبي حتى يذبل.
أضيفي الثوم والفلفل الرومي  وقلبي حتى يأخذوا تشويحة بسيطة.

إضافة الطماطم والتوابل:

أضيفي الطماطم المبشورة، ثم الكمون، البابريكا، الملح، والفلفل.
اتركي الخليط يغلي حتى تتسبك الطماطم (حوالي 5 دقائق).

إضافة الفول:

أضيفي الفول المدمس إلى الخليط وقلبي جيدًا.
اتركيه على نار هادئة 5-10 دقائق حتى تتجانس النكهات.

التقديم:

قدمي الفول بالسجق ساخنًا مع العيش البلدي أو الفينو.
يمكن تزيينه بالبقدونس المفروم أو رشة عصير ليمون.

نصائح:

ممكن تضيفي ملعقة صلصة يفضل استخدام سجق بلدي طازج للحصول على أفضل طعم.

الفول فول بالسجق فول اسكندراني فول

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