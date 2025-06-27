الفول من الوجبات اللذيذة التي يتناولها الكثير علي الفطار، إليكِ طريقة عمل الفول بالسجق الإسكندراني بطريقة سهلة ولذيذة.
المكونات:
2 كوب فول مدمس (جاهز أو معلب)
250 جرام سجق بلدي (مقطع حلقات أو قطع صغيرة)
1 بصلة كبيرة مفرومة
2 فص ثوم مهروس
1 حبة فلفل رومي أخضر (مقطعة مكعبات)
1 حبة فلفل حار (اختياري)
2 حبة طماطم مبشورة أو معصورة
2 ملعقة كبيرة زيت (أو سمنة حسب الرغبة)
نصف ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
ملح وفلفل أسود حسب الذوق
عصير نصف ليمونة (اختياري للتقديم)
طريقة التحضير:
تحمير السجق:
في طاسة على نار متوسطة، ضعي ملعقة زيت وشوحي السجق حتى يتغير لونه ويبدأ في إخراج الدهون.
إضافة الخضار:
أضيفي البصل وقلبي حتى يذبل.
أضيفي الثوم والفلفل الرومي وقلبي حتى يأخذوا تشويحة بسيطة.
إضافة الطماطم والتوابل:
أضيفي الطماطم المبشورة، ثم الكمون، البابريكا، الملح، والفلفل.
اتركي الخليط يغلي حتى تتسبك الطماطم (حوالي 5 دقائق).
إضافة الفول:
أضيفي الفول المدمس إلى الخليط وقلبي جيدًا.
اتركيه على نار هادئة 5-10 دقائق حتى تتجانس النكهات.
التقديم:
قدمي الفول بالسجق ساخنًا مع العيش البلدي أو الفينو.
يمكن تزيينه بالبقدونس المفروم أو رشة عصير ليمون.
نصائح:
ممكن تضيفي ملعقة صلصة يفضل استخدام سجق بلدي طازج للحصول على أفضل طعم.