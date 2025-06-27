الفول من الوجبات اللذيذة التي يتناولها الكثير علي الفطار، إليكِ طريقة عمل الفول بالسجق الإسكندراني بطريقة سهلة ولذيذة.

المكونات:

2 كوب فول مدمس (جاهز أو معلب)

250 جرام سجق بلدي (مقطع حلقات أو قطع صغيرة)

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

1 حبة فلفل رومي أخضر (مقطعة مكعبات)

1 حبة فلفل حار (اختياري)

2 حبة طماطم مبشورة أو معصورة

2 ملعقة كبيرة زيت (أو سمنة حسب الرغبة)

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

عصير نصف ليمونة (اختياري للتقديم)

طريقة التحضير:

تحمير السجق:

في طاسة على نار متوسطة، ضعي ملعقة زيت وشوحي السجق حتى يتغير لونه ويبدأ في إخراج الدهون.

إضافة الخضار:

أضيفي البصل وقلبي حتى يذبل.

أضيفي الثوم والفلفل الرومي وقلبي حتى يأخذوا تشويحة بسيطة.

إضافة الطماطم والتوابل:

أضيفي الطماطم المبشورة، ثم الكمون، البابريكا، الملح، والفلفل.

اتركي الخليط يغلي حتى تتسبك الطماطم (حوالي 5 دقائق).

إضافة الفول:

أضيفي الفول المدمس إلى الخليط وقلبي جيدًا.

اتركيه على نار هادئة 5-10 دقائق حتى تتجانس النكهات.

التقديم:

قدمي الفول بالسجق ساخنًا مع العيش البلدي أو الفينو.

يمكن تزيينه بالبقدونس المفروم أو رشة عصير ليمون.

نصائح:

ممكن تضيفي ملعقة صلصة يفضل استخدام سجق بلدي طازج للحصول على أفضل طعم.