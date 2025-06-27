محافظ البحر الأحمر يعتمد مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية

إعتمد اللواء عمرو حنفى - محافظ البحر الأحمر ، نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2024/ 2025.

بلغت نسبة النجاح في مدارس البحر الاحمر الإعدادية العامة 1 ,73 % ونسبة نجاح الإعدادية المهنية 2 ,83%

كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتائج إمتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100 % ، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين و ضعاف البصر 100 %.

ونسبة نجاح التربية الفكرية 100%

لمعرفة النتيجة برقم الجلوس دجالرجاء الضغط على الرابط التالي

https://prepnatega.emis.gov.eg/?fbclid=IwQ0xDSwLLZBNjbGNrAstj52V4dG4DYWVtAjExAAEe-ojJnJlk1hckHp86k2dwR6x6FregOt5o45BgXg-yGghffVtnk_zcx352DsY_aem_PlOgKO032i15ziDJQl5u1g

