صوت النيل.. ذكرى رحيل محرم فؤاد صاحب المسيرة الفنية الكبيرة

يوافق اليوم ذكرى رحيل الفنان محرم فؤاد، الذي ولد في القاهرة يوم 24 يونيو 1934 وتوفي يوم 27 يونيو 2002 عن عمر يناهز 68 عامًا، إثر مضاعفات قلبية ومرضية بالكلى، تاركا إرثا فنيا لا يمحى.



لقب الفنان الراحل بصوت النيل وقدم عدد من الأدوار السينمائية للشاشة الكبيرة بداية من أواخر الخمسينات، من أبرزها دوره في فيلم حسن ونعيمة عام 1995 أمام سعاد حسني.



وبلغ رصيد محرم السينمائي 13 فيلما منها "وداعا يا حب" مع مريم فخر الدين وآمال فريد، فيلم "لحن السعادة" مع إيمان وزكي رستم، فيلم "نصف عذراء" مع زبيدة ثروت ومحسن سرحان وفي العام 1962 فيلم "من غير ميعاد" مع نادية لطفي وسعاد حسني.



اشتهر بالأغاني الرومانسية ومن أشهرها “رمش عينه” التي حقّقت انتشارًا واسعًا، وحصد على تقديرا عربيا من أبرزها حصوله على وسام الاستقلال الأردني من الملك الحسين عام 1965، وبلغ رصيده الغنائي حوالي 900 أغنية.

تزوج محرم فؤاد من عايدة رياض وعاشا قصة حب كبيرة استمرت 13عامًا، قبل أن ينفصلا، مما دفعه للابتعاد عن الفن مؤقتًا والتفكير في الاعتزال



تزوّج المرطب الراحل عدة مرات، وأنجب ولده الوحيد طارق، قبل أن يعيش حياة مليئة بالتحديات الصحية، تنقل علاجًا بين مصر وأوروبا، حتى وافته المنية.