قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لهو الأطفال يورط 7 متهمين في معركة بالمولوتوف بكرداسة .. تفاصيل
مصر تتسلم رئاسة البرلمان الأورومتوسطي.. وأبو العينين: هدفنا تحقيق الرخاء لشعوب المنطقة.. ولا سلام حقيقي بدون دولة فلسطين
لبنان يندد بالاعتداءات الإسرائيلية على جنوبه
بوظت العربية.. ابن صاحب معرض سيارات يقـ.ـتل كلابا ضالة بالسم بالمهندسين
الزمالك يودع عبد الشافي برسالة مؤثرة
انطلاق مناقشات دولية من القاهرة عن مستقبل الرعاية الصحية في أفريقيا
انهيار أجزاء من منزل مكون من طابقين بالخانكة
قتـ.ـل طفلته وأصاب زوجته وابنه.. مسلح يطلق الرصاص على أسرته أعلى دائري الهرم
دعاء المساء في الجمعة الأولى من السنة الهجرية 1447.. اغتنم فضله
مصرع أمين شرطة دهسا أثناء استيقافه سائقا فى القليوبية.. ما القصة ؟
سعر الذهب مساء اليوم 27-6-2025
ماله مشبوه.. أحمد كريمة عن استخدام المواطنين للذكاء الاصطناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صوت النيل.. ذكرى رحيل محرم فؤاد صاحب المسيرة الفنية الكبيرة

محرم فؤاد
محرم فؤاد
قسم الفن

يوافق اليوم ذكرى رحيل الفنان محرم فؤاد، الذي ولد في القاهرة يوم 24 يونيو 1934 وتوفي يوم 27 يونيو 2002 عن عمر يناهز 68 عامًا، إثر مضاعفات قلبية ومرضية بالكلى، تاركا إرثا فنيا لا يمحى.


لقب الفنان الراحل بصوت النيل وقدم عدد من الأدوار السينمائية للشاشة الكبيرة بداية من أواخر الخمسينات، من أبرزها دوره في فيلم حسن ونعيمة عام 1995 أمام سعاد حسني.

وبلغ رصيد محرم السينمائي 13 فيلما منها "وداعا يا حب" مع مريم فخر الدين وآمال فريد، فيلم "لحن السعادة" مع إيمان وزكي رستم، فيلم "نصف عذراء" مع زبيدة ثروت ومحسن سرحان وفي العام 1962 فيلم "من غير ميعاد" مع نادية لطفي وسعاد حسني.


اشتهر بالأغاني الرومانسية ومن أشهرها “رمش عينه” التي حقّقت انتشارًا واسعًا، وحصد على تقديرا عربيا من أبرزها حصوله على وسام الاستقلال الأردني من الملك الحسين عام 1965، وبلغ رصيده الغنائي حوالي 900 أغنية.

تزوج محرم فؤاد من عايدة رياض وعاشا قصة حب كبيرة استمرت 13عامًا، قبل أن ينفصلا، مما دفعه للابتعاد عن الفن مؤقتًا والتفكير في الاعتزال

تزوّج المرطب الراحل عدة مرات، وأنجب ولده الوحيد طارق، قبل أن يعيش حياة مليئة بالتحديات الصحية، تنقل علاجًا بين مصر وأوروبا، حتى وافته المنية.

محرم فؤاد عايدة رياض ذكرى محرم فؤاد أغاني محرم فؤاد أفلام محرم فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

سعر الذهب

سعر أشهر جرام ذهب اليوم 27-6-2025

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

السلع الغذائية

سعر كيلو السكر اليوم.. قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين 2025

الغاز الطبيعي

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات

الذهب

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

إنتر ميامي وباريس سان جيرمان

موعد مباراة إنتر ميامي وباريس سان جيرمان في دور الـ16 لمونديال الأندية 2025

الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش

إقالة المدير الفني لمنتخب الصين بعد الفشل في الوصول لمونديال 2026

احمد مرتضي

مش عاوزله الخير أوي| تصريح مثير من أحمد مرتضى منصور يخص الأهلي

بالصور

الشرقية تتصدى لمحاولات البناء المخالف وإزالات بالجملة في قرى الزنكلون وبهنباي

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حجز 289 سيارة في ساعة.. شاومي الجديدة تحقق رقما قياسيا

شاومي
شاومي
شاومي

بعد خسائر بالمليارات وتسريح الموظفين.. نيسان على مشارف الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

فيلم "هابي بيرث داي"

حنان مطاوع: مخرجة فيلم هابي بيرث داي أمرت لي بحبوب بلهارسيا

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد