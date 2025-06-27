متحدث النواب السابق: لولا وعي المصريين لسقطت الدولة في براثن الإرهاب

دعا الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم مجلس النواب، المصريين إلى استحضار الواقع الذي كانت تعيشه البلاد قبل ثورة 30 يونيو، حين يتحدث البعض عن التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن ما تحقق منذ إسقاط حكم الجماعة الإرهابية إنجاز كبير في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد.

وأوضح حسب الله خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المصريين نجحوا في حماية دولتهم من التفكك والانهيار، ودفعوا ثمنًا باهظًا في مواجهة الإرهاب والفوضى، مشيرًا إلى أن البلاد خاضت معركة وجود استمرت لسنوات، كان عنوانها التضحيات وبناء المؤسسات واستعادة هيبة الدولة.

وقال حسب الله: "أفهم جيدًا أن هناك شكاوى معيشية حقيقية، لكن لا بد أن نقارن ما نحن فيه اليوم بما كنا عليه بالأمس، وأن ننظر من نوافذنا لنرى كيف تمزقت دول مجاورة، وكيف تحولت شعوبها إلى لاجئين، بينما بقيت مصر شامخة، مستقرة، رغم كل الضغوط".

وأضاف: "من يبني بيتًا يحتاج إلى سنوات من العمل والتخطيط والتعب، فما بالك بدولة بحجم مصر تضم أكثر من 120 مليون مواطن؟ نحن نعيد بناء وطن، ونعيد صياغة جمهورية جديدة، تتطلب الصبر والثقة والعمل المستمر".

وشدد على أن الوعي الشعبي الحصن الأول، داعيًا إلى التفريق بين النقد المشروع، وبين محاولات بعض القوى لتشويه المشهد والتقليل من حجم الإنجازات.

وختم حسب الله تصريحاته بقوله: "المصري لا ينسى، والتاريخ لن يغفر لمن حاولوا بيع الوطن. وما نشهده من أمن واستقرار اليوم ثمرة اختيارات شعب أنقذ وطنه، ويستحق أن يحصد ثمار صبره قريبًا".

