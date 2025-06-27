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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: رئاسة البرلمان الأورومتوسطي تنتقل إلى القاهرة في لحظة فارقة

النائب محمد أبو العينين خلال تسلمه رئاسة البرلمان الأورومتوسطي
النائب محمد أبو العينين خلال تسلمه رئاسة البرلمان الأورومتوسطي

أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن تسلم مصر رئاسة البرلمان الأورومتوسطي يمثل خطوة بالغة الأهمية تعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري المحوري، لا سيما في ظل التحديات غير التقليدية التي تواجهها المنطقة والعالم.

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وقال إدريس في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إن هذا الإنجاز يُعد انتصارًا جديدًا للدبلوماسية البرلمانية المصرية، ويعزز من حضور مصر الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا ما تثبت قدرتها على القيادة في اللحظات الفارقة.

وأضاف أن تولي مصر هذه المسؤولية في هذا التوقيت الدقيق يُعزز من فرص التعاون والتفاهم بين شعوب ضفتي المتوسط، ويمنح القاهرة منصة أكبر لطرح رؤيتها بشأن قضايا السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتغير المناخ.

ولفت إلى أن البرلمان الأورومتوسطي يُعد منبرًا مهمًا لتعزيز الحوار بين الشمال والجنوب، ومصر ستكون قادرة على الدفع بجدول أعمال يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز الاستقرار والتنمية.

واختتم النائب أحمد إدريس تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب المصري لن يدخر جهدًا في دعم هذه الرئاسة بكل ما تملكه المؤسسة التشريعية من خبرات وعلاقات وشراكات ممتدة.

مصر تتسلم رئاسة البرلمان الأورومتوسطي

وتسلم النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، رئاسة البرلمان المصري للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني مصري، ضمن أعمال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجلسة العامة الثامنة عشر للجمعية، والتي عُقدت في إسبانيا.

وفي مستهل كلمته، وجه محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الشكر للبرلمان الإسباني، على جهوده الدؤوبة خلال الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وأكد أن مصر سعت بقوة، منذ اشتراكها في تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط، إلى ترسيخ مفهومي الملكية المُشتركة، والمسئولية التضامنية؛ لتحقيق النمو والرخاء لشعوب المنطقة، من خلال تواجدها بفاعلية وحضورها القوي والمؤثر في كل محافل الاتحاد من أجل المتوسط وأنشطته.

وأضاف أن الشعبة البرلمانية المصرية، حرصت على المشاركة الفاعلة في أنشطة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط منذ تأسيسها؛ باعتبارها قناة مهمة للتواصل والحوار وتبادل الرؤى بين البرلمانيين ممثلي شعوب الاتحاد من أجل المتوسط.

وخلال الكلمة، أشار وكيل مجلس النواب المصري إلى أنه على الرغم مما حققه الاتحاد من أجل المتوسط من العديد من الإنجازات على صعيد البرامج والمشروعات التنموية ذات البعد الإقليمي الهادفة لتحقيق الاندماج بين الدول الأعضاء في الاتحاد؛ إلا أن المرحلة الحرجة التي يمر بها الشرق الأوسط- جراء العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية، فضلًا عن إصرار إسرائيل على المُضي قُدمًا في توسيع دائرة الصراع الإقليمي- يحول دون إتمام التعاون المنشود بين دولنا جميعًا.

وأكد أنه لا تعاون حقيقي دون إرساء لأسس السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، حجر الزاوية فيه، حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، في إقامة دولته المستقلة على أرضه، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

كما أكد أن الدبلوماسية المصرية، بشقيها الحكومي والبرلماني، تُغلب لغة الحوار والتعاون؛ باعتبارها مُرتكزًا رئيسيًا لتحركاتها الهادفة إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي ختام كلمته، أكد محمد أبو العينين، أن البرلمان المصري يتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في ظل ظرف دقيق تمر به المنطقة الأورومتوسطية، والتي تموج بتحديات تهدد أمن دولها، وتقوض جهود التنمية فيها، وهو ما يفرض علينا جميعًا تنسيق أنشطتنا، وتوحيد جهودنا؛ من أجل مواجهة هذه التحديات.

النائب محمد أبو العينين أبو العينين البرلمان الأورومتوسطي مجلس النواب أخبار النواب

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