تشيلسي يصطدم ببنفيكا في موقعة نارية لحسم التأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية

يتأهب فريق تشيلسي الإنجليزي لخوض مواجهة مصيرية أمام نظيره بنفيكا البرتغالي، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، في مباراة تُقام بمدينة تشارلوت الأمريكية، ضمن مشوار "البلوز" نحو الظفر بلقب عالمي جديد في النسخة الموسعة من البطولة.

وكان الفريق اللندني بقيادة الإيطالي إنزو ماريسكا قد بلغ هذا الدور بعد احتلاله وصافة المجموعة الرابعة خلف فلامنجو البرازيلي، محققًا انتصارًا مهمًا في الجولة الأخيرة على حساب الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، استعاد بها الثقة والتوازن بعد بداية متذبذبة.

في المقابل، يدخل بنفيكا اللقاء مفعمًا بالثقة بعدما تصدر مجموعته الثالثة بفضل فوز كبير على بايرن ميونخ الألماني في ختام مرحلة المجموعات، في نتيجة فاجأت الكثيرين ورسخت قوة الفريق البرتغالي في النسخة الحالية من البطولة.

مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات

الفائز من هذه المواجهة المرتقبة سيصعد لملاقاة المتأهل من اللقاء البرازيلي الخالص الذي يجمع بين بالميراس وبوتافوجو، ما يزيد من سخونة هذه المرحلة الحاسمة، في ظل طموحات الأندية الكبرى بالتتويج باللقب العالمي.

ماريسكا يحذر ويؤكد: لا مجال للتفكير في النهائي الآن

وقال مدرب تشيلسي، إنزو ماريسكا، في تصريحات صحفية: "نحن الآن في مباراة صعبة أمام بنفيكا، ولا يمكننا التطلع بعيدًا نحو النهائي دون حسم هذه المواجهة أولًا. يجب أن نأخذ كل مباراة على حدة، وأعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح إذا كنا نطمح للمضي قدمًا في البطولة".

وأكد المدرب الإيطالي أنه سيواصل سياسة التدوير داخل تشكيلته، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة وضغط المباريات، مع غياب نجم الهجوم نيكولاس جاكسون للإيقاف بعد طرده أمام فلامنجو، الأمر الذي يضع مزيدًا من المسؤولية على الشاب ليام ديلاب، الوافد الجديد الذي تألق في مباراة الترجي وافتتح سجله التهديفي مع "البلوز".

بنفيكا.. طموح بلا حدود

من جانبه، يتمسك بنفيكا بأمل تحقيق إنجاز قاري، معتمدًا على مدربه المميز ولاعبيه أصحاب الخبرات الأوروبية الكبيرة، بعد أن نجح في إقصاء أحد أقوى المرشحين للقب، بايرن ميونخ، في مفاجأة من العيار الثقيل.

توقيت المباراة

الموعد: السبت 28 يونيو 2025

الساعة: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الملعب: استاد "بنك أوف أمريكا" في مدينة تشارلوت

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