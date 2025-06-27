ظهور صادم على سرير المستشفى.. إصابة غامضة تطارد بيكهام بعد المونديال

شهدت الساعات الماضية خضوع النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام لعملية جراحية دقيقة في معصمه، بعد نقله إلى أحد المستشفيات، إثر معاناته من آلام حادة استدعت تدخلاً طبيًا فوريًا.

ورغم ظهوره مؤخرًا في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 خلال مباراة إنتر ميامي ضد الأهلي المصري، فإن بيكهام بدا في صورة نُشرت له لاحقًا وهو مستلقٍ على سرير طبي داخل المستشفى، مرتديًا جبيرة زرقاء على معصمه، ما أثار تساؤلات حول حالته الصحية.

الإصابة تعود إلى 2003.. والعملية بسبب ألم مزمن

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الإصابة التي خضع بيكهام على أثرها للجراحة ليست جديدة، بل تعود إلى مايو 2003 حين تعرض لكسر في المعصم خلال مشاركته مع منتخب إنجلترا في مباراة ودية أمام جنوب إفريقيا بمدينة ديربان.

ورغم تعافيه الظاهري حينها، فإن اللاعب المعتزل ومالك نادي إنتر ميامي بدأ يشعر مؤخرًا بآلام مزمنة في نفس المكان، دفعت الأطباء لإجراء فحوصات كشفت عن كسر لم يلتئم بشكل صحيح، ما استدعى تدخلًا جراحيًا لإزالته وتخفيف الألم المستمر.

فيكتوريا بيكهام تدعم زوجها برسالة إنسانية

وحرصت فيكتوريا بيكهام، زوجة النجم الإنجليزي، على توجيه رسالة دعم مؤثرة لزوجها عبر حسابها على "إنستجرام"، إذ نشرت صورة له وهو يبتسم على سرير المستشفى، وكتبت عليها:

"تعافَ بسرعة يا أبي"، في إشارة لعاطفة العائلة ودورها في دعمه خلال فترة النقاهة.

وتتزامن إصابة بيكهام مع استعدادات ناديه إنتر ميامي لخوض مواجهة قوية أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 من مونديال الأندية، ما سيجعل ظهوره خلال اللقاء محل شك، سواءً في أرضية الملعب أو حتى على المدرجات.