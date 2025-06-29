مديري طلب أمسح الحمامات.. محمود حجازي يكشف أصعب موقف له قبل الشهرة

كشف الفنان محمود حجازي أصعب المواقف التي واجهها في بداية طريقه الفني، وقبل الشهرة، والتي دفعته نحو الإصرار على تحقيق حلمه بالتمثيل.

قال محمود حجازي خلال استضافته في بودكاست "وفيها إيه؟!" على منصة "ستوري بالعربي": "أما خدت قرار التمثيل، والدي رحب جدًا لدرجة إنه قالي مش هديك فلوس، ومنعني من المصروف".

وأشار إلى أن موقف والده لم يمنعه من استكمال المشوار وتحقيق حلمه، خاصةً بعد رفضه أيضًا أن يحقق حلمه في مجال كرة القدم، مضيفًا: "بدأت أسأل عن إجراءات التقديم في معهد الفنون المسرحية وعرفت إني محتاج مبلغ 500 جنيه لتغطية تكاليف سحب الملف وورشة تمثيل تحضيرية للاختبارات، والمواصلات".

واستكمل محمود حجازي: "نزلت المهندسين فضلت أدور على شغل لحد ما لقيت كافيه مطعم واشتغلت جرسون واتفقت على الأجر، ونزل معايا صاحبي، وإحنا الاتنين اشتغلنا ليوم واحد فقط"..

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