الحمدلله.. محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب بأغنيته الجديدة

تصدر الفنان محمد رمضان ، قائمة التريند على منصة يوتيوب، بأغنيته الجديدة “أنا أنت”، والتي طرحها منذ أيام قليلة عبر منصات الاستماع وموقع “يوتيوب”، وحققت نسب مشاهدات مرتفعة وردود فعل واسعة على مختلف المنصات.

وأعلن رمضان، عن تصدر الأغنية التريند من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أرفقه بالبوستر الدعائي للأغنية، وعلّق قائلًا: "الحمدلله".

وعلى جانب آخر، كشف رمضان مؤخرًا عن سبب ابتعاده عن الدراما التلفزيونية، بعد تزايد التساؤلات حول غيابه منذ آخر أعماله “جعفر العمدة” الذي عُرض في موسم رمضان قبل الماضي.

ونفى محمد رمضان ، أن يكون السبب متعلقًا بأجره، كما تردّد، موضحًا أن تركيزه خلال الفترة الماضية كان بالكامل على السينما.

https://www.instagram.com/reel/DLalh4DsIJ0/?igsh=MWhra2p4MDJqbzRsNQ==

وأكد رمضان، أن ما يُثار حول تقاضيه أجرًا مبالغًا فيه لا يمتّ للحقيقة بصلة، مشيرًا إلى أن آخر عرض تلقاه كان مقابل 200 مليون جنيه، لكنه شدد على أن الغياب لم يكن لأسباب مادية، بل لاختيارات فنية.