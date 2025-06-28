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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول مستدامة لضمان توفير الغذاء

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم في افتتاح فعاليات الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وافتتح فعاليات المؤتمر الدكتور شو دنيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والذي أعرب عن سعادته بحضور وزراء الزراعة من الدول الأعضاء، والتي يصل عددها إلى نحو 194 دولة حول العالم، للمشاركة في اتخاذ قرارات هامة لتحديد مسار عمل المنظمة خلال الفترة المقبلة في ضوء التحديات التي يشهدها قطاع الزراعة، والذي يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لدعم منظومة الأمن الغذائي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية، التي ترأسها وزير الزراعة بدولة السنغال، إجراء انتخاب الرئيس الجديد للمؤتمر ونوابه، فضلًا عن اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض.

وانتُخبت جمهورية مصر العربية عضوًا باللجنة العامة للمؤتمر، حيث تضم هذه اللجنة في عضويتها 7 دول فقط من الدول الاعضاء بالمنظمة، وهي معنية بمناقشة كافة القرارات والخلاصات التي تصدر عن المؤتمر ورفع توصيات بشأنها لاعتمادها من المؤتمر بنهاية جلساته.

ويُعد المؤتمر العام لمنظمة الفاو هو الهيئة الرئاسية العليا للمنظمة، ويجتمع كل عامين عادة في شهري يونيو أو يوليو لمناقشة السياسات واتخاذ القرارات بشأن القضايا العالمية المعنية بالغذاء والزراعة، كما أنه من المقرر أن تبحث هذه الدورة العديد من قضايا الأمن الغذائي والزراعة التي أصبحت تتصدر الأجندة الدولية.

ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر، كمنصة حيوية لمناقشة التحديات العالمية الراهنة المتعلقة بالأمن الغذائي، والتغيرات المناخية، والتنمية المستدامة للقطاع الزراعي، كما تتزايد أهميته في هذه المرحلة الحرجة، نظرا للتحديات العالمية التي تتطلب تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لضمان توفير الغذاء الكافي والآمن لجميع الدول.

وأشار الوزير إلى أن مصر تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة، وتتطلع في اطار مشاركتها الفعالة في هذا المؤتمر، الدولي من أجل تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في مجالات الزراعة الذكية، إدارة الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتعزيز القدرة على تحقيق الامن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية.

ومن جانبه اشار الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، الى ان مشاركة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يأتي في ضوء دور مصر الريادي في المنظمات الاممية العاملة في قطاع الزراعة وخاصة منظمة الأغذية والزراعة الفاو، مشيرا إلى اللقاءات الثنائية الهامة التي عقدها وزير الزراعة مع نظرائه من دول العالم، والتي تساهم في تعزيز التعاون الزراعي بين مصر وتلك الدول.

حضًر الجلسة الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية و مينا رزق الممثل المناوب في منظمات الأمم المتحدة بالسفارة المصرية.

الزراعة وزير الزراعة الفاو مؤتمر الفاو روما

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