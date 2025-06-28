مدبولي: مصر ستصبح مركزا إقليميا لصناعة الأجهزة المنزلية بالشرق الأوسط

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، التهنئة لرئيس السيسي بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو مشيرا انها ذكري عزيزة علي قلوبنا.

وقال مدبولي، إننا شهدنا افتتاح صرح عالمي في مصر وهو مصنع بوش للأدوات المنزلية لتصبح.

وأشار إلى أن الدولة كانت حريصة على مقابلة ٣ شركات عالمية وهم هاير وبيكو وبوش للاستثمار في مصر مشيرا الي اننا نجحنا في جذبهم واعطائهم الرخصة الذهبية وتسهيل اجراءات الاستثمار لهم .

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يدعم الصناعة والانتاج في مصر ، حيث أننا سنصبح مركز إقليمي لإنتاج الأجهزة الكهربائية.

وأضاف أن مصنع بوش مصنع عالمي على أرض مصرية يعمل به ١٠٠٠ مصري، مؤكدا أن نصف حجم الانتاج الذي يعادل ٣٥٠ ألف سوف يتم تصديره، مؤكدا أن المكون المحلي البوتاجاز المصنع وصل ٥٠٪؜ وسيتجاوز ٧٠٪؜ خلال عامين .