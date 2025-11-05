ننشر أسماء المصابين الـ 11 في حادث تصادم ميكروباص وجرار زراعي بجمصة

حصل " صدى البلد " على أسماء المصابين ال11فى حادث تصادم مي وجرار زراعى بجمصه وهم:

انيسه نعمان ابو شجاع 53 عاما مقيمة فارسكور دمياط وإصابتها بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ؛ حلميه بركات بركات الديب 49 عاما مقيم فارسكور دمياط وإصابتها جرح بالوجه

حياه مسعد مسعد حجازي 35 عاما مقيمة فارسكور دمياط وإصابتها كسر اليد اليمنى ةجرح بالذقن، سلوى الشحات عبده مسعد 45 عاما مقيمة فارسكور دمياط وإصابتها كسر بالذراع الأيسر وكدمه بالرأس كدمات وسحجات بالجسم



كما اصيب كلا من محمد ياسر محمد عبده 17 عاما مقيم فارسكور دمياط واصابته

جرح بالذراع الأيمن كدمات سحجات متفرقه بالجسم ؛ ايمان عبد المجيد محمد وهيب 45 عاما مقيمة فارسكور دمياط وإصابتها كسر بالفخذ الأيمن وكسر بالكاحل الايمن هبه احمد علي حبيب 42 عاما مقيم فارسكور دمياط وإصابته كدمات متفرقة بالجسم ؛ بدر محمد الباز عتمان 50 عاما مقيم الروضه فارسكور دمياط وإصابته جروح وكدمات متفرقه بالجسم ؛ امل الحديدي محمد مرعي 34 عاما مقيمة فارسكور دمياط وإصابتها كدمات بالجسم ؛ عبير يحيى عبد الغني حسن 43 عاما مقيمة ميت الشيوخ فارسكور وإصابتها كسر بالساق اليمني كدمات وسحجات بالجسم

وفتحيه يحيى عبد الغني حسن 40 عاما مقيمة ميت الشيوخ فارسكور وإصابتها كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.



تم نقل المصابين الى مستشفى جمصه لتلقي العلاج وحرورا محضر بالواقعة.



