مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية
زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
أحلام تهنئ آمال ماهر على زواجها: مبروك حبيبتي بالرفاء والبنين
مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة
وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
سموحة يهنئ رجال اليد بعد الفوز على الزمالك والصعود للنهائي
تم العثور عليه بحي الشجاعية.. «حماس»: سنسلّم الليلة جثمان أحد المحتجزين |فيديو
الطقس غدا مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 28
ننشر أسماء المصابين الـ 11 في حادث تصادم ميكروباص وجرار زراعي بجمصة

صورة من الحادث
صورة من الحادث
همت الحسينى

حصل " صدى البلد " على أسماء المصابين ال11فى حادث تصادم مي وجرار زراعى بجمصه وهم:  
انيسه نعمان ابو شجاع 53 عاما مقيمة  فارسكور دمياط وإصابتها بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ؛ حلميه بركات بركات الديب 49 عاما مقيم  فارسكور  دمياط وإصابتها جرح بالوجه 
حياه مسعد مسعد حجازي 35 عاما مقيمة   فارسكور دمياط وإصابتها كسر اليد اليمنى ةجرح بالذقن، سلوى الشحات عبده مسعد  45 عاما مقيمة  فارسكور  دمياط وإصابتها كسر بالذراع الأيسر وكدمه بالرأس كدمات وسحجات بالجسم


كما اصيب كلا من محمد ياسر محمد عبده 17 عاما مقيم  فارسكور دمياط واصابته
جرح بالذراع الأيمن كدمات سحجات متفرقه بالجسم ؛ ايمان عبد المجيد محمد وهيب 45 عاما مقيمة  فارسكور دمياط وإصابتها كسر بالفخذ الأيمن وكسر بالكاحل الايمن هبه احمد علي حبيب 42 عاما مقيم  فارسكور دمياط وإصابته كدمات متفرقة بالجسم ؛ بدر محمد الباز عتمان 50 عاما مقيم  الروضه فارسكور دمياط وإصابته جروح وكدمات متفرقه بالجسم ؛ امل الحديدي محمد مرعي 34 عاما  مقيمة فارسكور دمياط وإصابتها كدمات بالجسم ؛ عبير يحيى عبد الغني حسن 43 عاما مقيمة ميت الشيوخ فارسكور وإصابتها كسر بالساق اليمني كدمات وسحجات بالجسم
وفتحيه يحيى عبد الغني حسن 40 عاما  مقيمة  ميت الشيوخ فارسكور وإصابتها كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم. 


تم نقل المصابين الى مستشفى جمصه لتلقي العلاج وحرورا محضر بالواقعة. 


 واصيب 11 شخص باصابات متفرقه بسبب وقوع حادث تصادم ميكروباص وجرار زراعي على طريق جمصه الدولي بمحافظه الدقهليه حيث تلقت مديريه امن الدقهليه اخطار من شرطة  النجده يفيد بوقوع حادث  تصادم ميكروباص وجرار زراعي على طربق  جمصه -  الدولي أمام قطاع جمصه أمام المرور مما ادى الى اصابه 11 شخص باصابات متفرقه ما بين قصور وكدمات ونزيف انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه حيث تم نقلهم الى مستشفى جمصه لتلقي العلاج

الدقهلية محافظه جمصه دمياط

السيارات الصينية
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
أرخص 5 سيارات سيدان
