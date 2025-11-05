رئيس جامعة بني سويف: استقبال 12678 مريضا بالمركز الطبي التخصصي منذ بداية العام

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أن المركز الطبي التخصصي استقبل خلال العام الجاري 12,678 حالة، في مؤشر واضح على تنامي الثقة في الخدمات الطبية المقدمة داخل الجامعة، مؤكداً أن هذا الرقم يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الصحية الجامعية، وتوفير رعاية طبية متكاملة لخدمة المجتمع المحلي.

وأوضح رئيس الجامعة، إن المركز التخصصي يعد أحد الركائز الأساسية في منظومة الرعاية الصحية بالجامعة، حيث يقدم خدمات طبية متقدمة في عدد من التخصصات منها الحقن المجهري أشعة الرنين المغناطسي وتحليل عينة الباثولوجي ورسم العصب وعضلات وعدد من المبادرات منها مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والمبادرة الرئاسية وحدة أمان المرأة المصرية ، فضلاً عن وحدة الأمصال والتطعيمات.

وأشار الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، إلى أن المركز مدعوم بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية ويسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن المستشفيات من خلال تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية دقيقة، ويُعد منصة تدريبية متميزة لطلاب كلية الطب، مما يعزز من كفاءتهم العملية .

وأضاف الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المركز الطبي التخصصي يلعب دورًا محوريًا يتجاوز حدود تقديم العلاج والرعاية الطبية، ليصبح منصة متكاملة للتوعية الصحية والوقاية، كما يُسهم في تدريب الطلاب ويمنحهم خبرة ميدانية حقيقية في بيئة تعليمية متطورة.