محافظات

رئيس جامعة بني سويف: استقبال 12678 مريضا بالمركز الطبي التخصصي منذ بداية العام

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلن الدكتور طارق علي،  القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أن المركز الطبي التخصصي استقبل خلال العام الجاري 12,678 حالة، في مؤشر واضح على تنامي الثقة في الخدمات الطبية المقدمة داخل الجامعة، مؤكداً أن هذا الرقم يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الصحية الجامعية، وتوفير رعاية طبية متكاملة لخدمة المجتمع المحلي.

وأوضح رئيس الجامعة، إن المركز التخصصي يعد أحد الركائز الأساسية في منظومة الرعاية الصحية بالجامعة، حيث يقدم خدمات طبية متقدمة في عدد من التخصصات منها الحقن المجهري أشعة الرنين المغناطسي وتحليل عينة الباثولوجي ورسم العصب وعضلات وعدد من المبادرات منها مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والمبادرة الرئاسية وحدة أمان المرأة المصرية ، فضلاً عن وحدة الأمصال والتطعيمات.

وأشار الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، إلى  أن المركز مدعوم بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية ويسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن المستشفيات من خلال تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية دقيقة، ويُعد منصة تدريبية متميزة لطلاب كلية الطب، مما يعزز من كفاءتهم العملية .

وأضاف الدكتور عماد  البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المركز الطبي التخصصي يلعب دورًا محوريًا يتجاوز حدود تقديم العلاج والرعاية الطبية، ليصبح منصة متكاملة للتوعية الصحية والوقاية، كما يُسهم في تدريب الطلاب ويمنحهم خبرة ميدانية حقيقية في بيئة تعليمية متطورة.

بني سويف جامعة بني سويف طب بني سويف

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون الصحية

‏تخفيضات جديدة.. أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر

