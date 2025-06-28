لتعزيز الابتكارات.. انطلاق أولي فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الإصطناعي والتنمية بشرم الشيخ

انطلقت اليوم أولي فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الإصطناعي والتنمية المستدامة، المقام بالمدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 27 وحتي 30 يونيو الجاري.

ويشارك في المؤتمر 200 شاب وفتاة من أبناء الجامعات ومعاهد الفنون التطبيقية والتكنولوجية من 9 دول عربية وأجنبية وبحضور الدكتور أحمد نظمي مدير عام البرامج والأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة نائبا عن وزير الشباب والرياضة.

وقالت الدكتورة سهير عثمان عميدة المعهد العالي للفنون التطبيقية ورئيس المؤتمر، إن مؤتمر الذكاء الإصطناعي يعد مونديالا عالميا وهو المؤتمر الدولي الأول الذي يتناول الذكاء الإصطناعي والتنمية المستدامة، بهدف رفع الوعي والإندماج في عصر الذكاء الإصطناعي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والتحولات الرقمية المتنوعة التي يشهدها عصرنا الحالي تحقيقا للتنمية المستدامة وأهداف إستراتيجية مصر 2023.

وأضاف أن المؤتمر يهدف أيضا إلى إكتساب المهارات البحثية والعلمية وتكاتف الكيانات المؤسسية التعليمية والمجتمع المدني تحقيقا لنشر الفكر التنموي للبحوث العلمية ونشرها محليا وإقليميا ودوليا.

وأشارت إلى أن الاستخدام والاستفاده من الذكاء الإصطناعي في جميع المجالات ورفع الوعي لدى الشباب بأهمية الإندماج في عصر الذكاء الإصطناعي من أهم أهداف المؤتمر، بالإضافة إلى تعزيز الابتكارات ودعم الأفكار العلمية.

شارك في المؤتمر مجموعة كبيرة من الجامعات منها "القاهرة وعين شمس وحلوان ودمياط والملك سلمان الدولية بشرم الشيخ والجامعة المصرية الروسية وجامعة حلوان الأهلية و أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب وجامعات بني سويف و دمنهور و الاقصر والمعهد العالي للفنون التطبيقية والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من معاهد البحوث والتكنولوجيا على مستوى مصر والدول العربية والأجنبية من "مصر واليابان والكويت وعمان والاردن والسعوديه ولبنان والمغرب وتونس"

كما قدمت رئيسة المؤتمر خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية الشكر لوزارة الثقافة المصرية وهيئه قصور الثقافة بمحافظة جنوب سيناء لمشاركتها الفعالة في فعاليات المؤتمر من خلال البرنامج الفني الذي سوف ينطلق علي مسرح المدينة الشبابية في ختام المؤتمر.